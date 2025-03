Elon Musk: "Dovremmo proprio uscire dalla Nato, per noi pagare non ha senso"

09 marzo 2025 a

"Dovremmo proprio farlo. Non ha senso che l’America paghi per la difesa dell’Europa". Così su X Elon Musk, in un post di questa mattina, rispondendo a un utente che chiedeva l’uscita degli Stati Uniti dalla Nato. E oggi, sempre Elon Musk, ha anche parlato dell'Ucraina chiarendo la sua posizione sottolineando l'aiuto che con Starlink fornisce all'esercito di Kiev: "L’intera linea del fronte ucraina collassa se spengo il mio Starlink, che è lo scheletro delle forze militari di Kiev", ha scritto Elon Musk su X, dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso gli aiuti militari e la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev.

"Ho letteralmente sfidato Putin a un combattimento di persona sull’Ucraina", ha aggiunto, precisando di "non poterne più di questi anni di massacro in uno stallo che l’Ucraina inevitabilmente perderà". "Chiunque abbia davvero a cuore questa situazione, chiunque pensa e capisce vuole che cessi il tritarcarne", ha spiegato, dopo che è stata diffusa la notizia sui media occidentali del discutibile regalo offerto in una cittadina di Murmansk alle madri dei caduti. Musk sostiene anche che "la chiave per risolvere il puzzle" è quella di introdurre sanzioni contro i primi dieci oligarchi ucraini, "in particolare quelli con residenze a Monaco", e la guerra si fermerà "immediatamente".

