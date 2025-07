Il romanzo infinito dei grandi capitani d’impresa

Storie di successi e insuccessi. Invidie, tradimenti, faide familiari e gialli il più delle volte irrisolti che hanno segnato la grande Storia. Benvenuti nel romanzo infinito dei “capitani d’impresa”. Ormai un vero genere letterario di successo al quale le case editrici, giustamente, continuano ad attingere con convinzione, sostenute dalle scelte dei lettori. A pienissimo titolo nel genere una delle più recenti e interessanti pubblicazioni dell’editrice Limina, La sfida del secolo (Pagg: 432, euro 19,90) scritta dalla notevole penna della giornalista Usa Barbara Smit, incentrata sulle origini familiari di due marchi destinati a conquistare il mondo dello sportswear: Adidas e Puma, nate dallo scontro acerrimo e mai risolto tra i due fratelli Adolf e Rudolf Dassler e poi tra i loro figli che non si sono però certo limitati a litigare ma, grazie ai loro guizzi imprenditoriali hanno rivoluzionato il mondo dello sport e quello del marketing, inaugurando la tradizione delle sponsorizzazioni miliardarie. Adidas e Puma si sono incrociate, infatti, stringendo accordi multimilionari con nomi come Jesse Owens e David Beckham, Pelé e Boris Becker. Una svolta generale che, come sempre in questi casi, ha favorito anche la nascita di competitor agguerriti come Reebok e Nike su cui pure non sono mancate le pubblicazioni, su tutte l’autobiografia del potentissimo fondatore del marchio ispirato alla Nike di Samotracia, Phil Knight, L’arte della vittoria (Mondadori 2025, 256 pagine, 15 euro) uscita nel 2016 come biopic, inserita nel 2019 tra gli Oscar e ripubblicata quest’anno nella collana per ragazzi (che in effetti sono i principali cultori dell’aletta dei sogni). Sembra, in effetti, rivolgersi proprio ai più giovani Phil quando nel libro racconta come ha realizzato la sua “Idea Folle”, coinvolgendoci in un'incredibile rincorsa.

A proposito di corse (ma a bordo di motori rombanti) è appena uscita per i tipi della Luiss University Press Velocissima. L'industria dell'auto da Henry Ford a Elon Musk (240 pagg – 18 euro) un saggio nel quale Cesare Alemanni ci accompagna lungo la traiettoria evolutiva dell'industria automobilistica. Velocissima non si limita a una cronaca tecnica ma si scioglie in una narrazione limpida e serrata che guarda all'automobile non solo come oggetto industriale, ma come mito moderno, inarrestabile nella sua corsa velocissima lungo le arterie del capitalismo globale. Molti i biopic militanti che in questo periodo si stanno fronteggiando soprattutto in merito alla nuova avventura politica del fondatore di Tesla, sul quale il testo più celebre è quello curato dal biografo di lusso Walter Isaacson, già autore del bestseller su Steve Jobs, che si intitola semplicemente Elon Musk (Mondadori 2023, pagg 708, 27 euro) un ritratto intimo che parte dalle vicende di Musk bambino picchiato dai bulli in Sudafrica, fino a un racconto più tagliente uscito a giugno, in Italia, per i tipi di Altoforte edizioni che ha pubblicato un breve saggio firmato Progetto Razzia intitolato Musk Il tecnosciamano (pagg. 122,10 euro). In questo saggio, tra biografia essenziale e riflessione culturale, viene esplorato Musk come figura sciamanica della modernità, capace di incarnare il capitalismo più sfrenato e, allo stesso tempo, un'utopia tecnospirituale. Non da meno anche le sorti degli altri geni della tecnocrazia con un Bill Gates quasi inedito che a febbraio di quest’anno è uscito in libreria con Source Code – I miei inizi, opera che non riguarda il periodo d’oro di Microsoft né la Fondazione Gates o il futuro della tecnologia ma la storia umana e personale di come Bill Gates è diventato chi è oggi. (Mondadori 2025, pagg 344, 22 euro). Il novello sposo veneziano Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha pubblicato le sue memorie autobiografiche nel 2021 (con un testo di Isaacson in prefazione) nel volume dal titolo evocativo Inventa & Sogna - Il mio codice di vita (Sperling&Kupfer 2021, pagg.307, 19,90 euro) nel quale si addentra in racconti e analisi che vanno dal business ai temi sociali, dall’innovazione all’ossessione per il cliente, dal cambiamento climatico all’esplorazione dello spazio, offrendo un quadro sulle sue visioni del mondo e del futuro.