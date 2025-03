Trump vuole togliere le truppe dai paesi che non pagano la Nato

09 marzo 2025 a

Il presidente americano Donald Trump torna a bussare alla porta degli alleati della NATO e pare intenzionato a ridisegnare la presenza delle truppe americane sul territorio europeo. Le indiscrezioni arrivano via stampa, dal quotidiano britannico The Daily Telegraph e da quello svedese Expressen, ed entrambe sono destinate ad avere contraccolpi nei rapporti tra le due sponde dell’Atlantico. La prima importante notizia è che gli Stati Uniti stanno valutando di ritirare circa 35.000 militari dislocati in Germania per trasferirli in Ungheria o comunque nell’Europa orientale, quindi più vicini all’area ucraina e russa. Le voci che giungono dalla Casa Bianca descrivono un Trump «arrabbiato perché l’Europa sembra voler spingere per la guerra», mentre Washington vuole intraprendere la strada delle trattative diplomatiche per fermare gli scontri tra Mosca e Kiev. Nel corso del suo primo mandato, Trump aveva ordinato il ritiro di 12.000 uomini di base in Germania, ma poi arrivò lo stop di Joe Biden. (...)