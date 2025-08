Putin-Witkoff, vertice al Cremlino: indiscrezioni, le ipotesi sulla tregua

L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, è arrivato a Mosca per incontrare i leader russi. Un viaggio che arriva a pochi giorni dalla scadenza dell'ultimatum del presidente degli Stati Uniti alla Russia allo scopo di interrompere l'offensiva in Ucraina. Witkoff "è stato accolto dal rappresentante speciale del presidente, Kirill Dmitriev e ha incontrato Vladimir Putin", ha riferito l'agenzia di stampa Tass. Witkoff, uomo di punta della Casa Bianca per le "missioni di pace", ha già incontrato Putin diverse volte, ma nessuno di questi incontri ha portato il presidente russo a cambiare idea.

"Domani abbiamo un incontro con la Russia: vedremo cosa succede, prenderemo quella decisione allora", aveva dichiarato Trump, lasciando intendere che le sanzioni sono pronte a essere spedite. Nello specifico, il tycoon ha minacciato l’introduzione di dazi secondari contro i Paesi che continueranno a intrattenere rapporti commerciali con Mosca, indicando chiaramente due obiettivi principali: Cina e India. L'obiettivo è proprio quello di isolare la Russia di Putin e colpire le sue principali fonti di sostegno esterno.