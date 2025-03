Matteo Renzi: "Scandalo totale impedire corsa di Georgescu in Romania"

10 marzo 2025 a

Il populista rumeno di estrema destra Calin Georgescu, a cui è stata preclusa la possibilità di candidarsi alla ripetizione delle elezioni presidenziali, presenterà oggi ricorso contro la decisione dell’Ufficio elettorale centrale. Aveva vinto il primo turno alle presidenziali, poi considerate nulle per comprovate interferenze russe. Il 62enne Georgescu presenterà il ricorso alla Corte Costituzionale della Romania nella capitale Bucarest.

Lo ha detto George Simion, stretto alleato di Georgescu. La Corte avrà 48 ore per esprimersi. Simion, che ha denunciato la decisione dell’organo elettorale contro la candidatura di Georgescu come un "colpo di Stato", ha detto che l’ufficio elettorale "non ha il diritto di respingere un candidato quando tutti i requisiti relativi a documenti, firme e moduli sono soddisfatti. Tutte le condizioni relative a un dossier di candidatura sono state soddisfatte". "Non abbiamo grandi speranze", ha aggiunto Simion, leader dell’Alleanza di estrema destra per l’unità dei rumeni, ma ha precisato: "Andremo con il signor Georgescu come candidato fino alla fine".

E su quanto accaduto in Romania è intervenuto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: "Vado ancora una volta controcorrente e magari anche qualcuno dei miei amici liberali o riformisti si stupiranno. Impedire a un candidato di competere alle elezioni perché filorusso, come sta avvenendo in Romania, è uno scandalo totale". "Uno scandalo - aggiunge - che di democratico non ha nulla. Se un candidato ha idee non condivisibili non puoi buttarlo fuori dalle elezioni. Perché se lo fai, smetti tu di essere democratico. Tu, non il filorusso. È chiaro? La democrazia si difende nelle urne, non dalle urne".