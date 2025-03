Trump, scontro con il Lesotho: la frase del presidente che fa impazzire gli africani

11 marzo 2025 a

"Nessuno ne ha mai sentito parlare": il presidente americano Donald Trump lo ha detto nel suo primo discorso al Congresso parlando del Lesotho. E secondo il governo del paese africano, avrebbe esagerato. Dunque, la reazione delle autorità lesothiane, come riporta Italia Oggi, non si è fatta attendere: hanno spiegato che il Lesotho è noto come Kingdom in the sky, "l’unico paese al mondo interamente sopra i mille metri di altitudine, una quota che gli indici di gradimento di certi politici non hanno mai raggiunto".

Il tycoon aveva citato il Lesotho nella parte del discorso in cui parlava delle "spese inutili", tra cui gli "8 milioni di dollari per promuovere i diritti degli omosessuali nella nazione africana del Lesotho, di cui nessuno ha mai sentito parlare". Parole che avevano fatto scoppiare a ridere diversi rappresentanti repubblicani. Il Lesotho, in realtà, è uno dei maggiori beneficiari dell’African growth and opportunity act degli Stati Uniti, un trattato che offre un accesso commerciale favorevole ad alcuni paesi per promuovere la loro crescita economica.

"Scioccante": così il ministro degli esteri del Lesotho, Lejone Mpotjoane, ha definito il modo in cui Trump ha parlato del suo paese. Poi ha aggiunto: "Con mia sorpresa il paese di cui nessuno ha sentito parlare è quello in cui gli Stati Uniti hanno una missione permanente. Il Lesotho è membro dell’Onu e di numerosi altri organismi internazionali. Qui gli Stati Uniti hanno la loro ambasciata e abbiamo ospitato diverse organizzazioni americane. Non stiamo prendendo questa questione alla leggera". Dal ministero, poi, è stata inviata una lettera di protesta ufficiale a Washington. Mpotjoane ha confermato anche che il Lesotho è rimasto particolarmente colpito dalla decisione improvvisa di Trump di sospendere i finanziamenti per gli aiuti ai paesi di tutto il mondo.