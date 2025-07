Vladimir Putin con lo Yolka: lo zar teme di essere ucciso

Vladimir Putin teme per la sua vita. Ma non è una novità. Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, lo zar ha sempre preso le dovute precauzione per evitare che il nemico attentasse alla sua vita. Ora, però, si serve anche della più avanzata tecnologia militare. Le sue guardie del corpo, infatti, sono state viste con lo Yolka, l'intercettore cinetico anti-drone che si lancia a mano. Si tratta di uno strumento progettato per volare sulla traiettoria di un drone in prima persona in arrivo e distruggere il dispositivo attaccante tramite collisione.

Come riporta il Messaggero, secondo Business insider un nuovo video sembrerebbe mostrare yna delle guardie del corpo di Vladimir Putin equipaggiato proprio con lo Yolka. Il filmato è in stretta correlazione con l'ispezione dei comandanti da parte di Putin durante la parata del Giorno della Vittoria di quest'anno. La clip è stata pubblicata ieri, martedì 29 luglio, da Serhii “Flash” Beskrestnov. Si tratta di un analista ucraino celebre per la sua conoscenza riguardo a la guerra con i droni. Nel filmato, sembra che Vladimir Putin passi in rassegna gli ufficiali in uniforme. Ma ciò che ha destato la curiosità di Flash è stato un uomo in particolare.