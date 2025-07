Re Carlo spiana William: "Sono io il re". Famiglia a pezzi

I reali inglesi senza pace. Il clima all’interno della famiglia sembra farsi sempre più teso, con Re Carlo III che avrebbe preso una posizione decisa nei confronti del principe William. Al centro dell'ultimo dissidio ci sarebbe l’ipotesi di un ritorno stabile del principe Harry nel Regno Unito, un’eventualità che avrebbe riacceso frizioni mai sopite.

Secondo quanto riportato da diverse fonti vicine alla casa reale e da analisti reali intervistati dalla stampa britannica, Carlo avrebbe voluto ribadire in modo fermo il suo ruolo al vertice della monarchia. In un confronto diretto con il figlio maggiore, avrebbe detto senza mezzi termini: "Sono io il re. Non tu".

Il nodo principale della discordia, come racconta La Stampa, sembra essere un incontro privato in agenda per settembre tra Carlo e Harry, il cui svolgimento è ancora oggetto di valutazione. Le posizioni all’interno della famiglia sarebbero divise: alcuni ritengono che William stia tentando di influenzare in modo eccessivo la gestione della monarchia, opponendosi a qualsiasi apertura verso il fratello minore; altri sostengono che la responsabilità ultima, sia come sovrano che come genitore, ricada su Carlo.

Ian Pelham Turner, ex fotografo reale e oggi opinionista tv, ha raccontato a Express US di percepire una crescente determinazione in William nel voler assumere un ruolo guida, nonostante non sia ancora salito ufficialmente al trono. A suo parere, Carlo non avrebbe visto di buon occhio questa intraprendenza, tanto da fissare con chiarezza i confini.

Pelham Turner ha inoltre ipotizzato che anche la regina Camilla possa aver esercitato un’influenza discreta dietro le quinte. Secondo lui, la sovrana consorte avrebbe osservato un atteggiamento troppo invasivo da parte di William e avrebbe suggerito al marito di prendere in mano la situazione per evitare tensioni interne. Nel frattempo, il principe Harry dovrebbe tornare nel Regno Unito proprio a settembre. Resta ancora da confermare se durante il suo soggiorno avrà luogo un colloquio diretto con suo padre.

