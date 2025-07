Kate Middleton, il clamoroso gesto con Charlotte: perché cambia tutto

Kate Middleton ha saputo apprendere delle lezioni preziose dalla malattia. La principessa del Galles, da quando ha saputo del cancro, ha usato il silenzio e la riservatezza come punti di forza. Dopo l'ultima apparizione pubblica a Wimbledon - dove ha consegnato il trofeo al nostro Jannik Sinner, Kate ha lasciato spazio a un nuovo volto della famiglia reale, già amatissimo. Quale? Quello di sua figlia, la piccola Charlotte. E gli inglesi si sono subito affezionati alla bambina.

Classe 2015, in un momento delicato per la famiglia reale è stata proprio lei a prendere il centro della scena grazie al sorriso dolce e a una sicurezza da veterano. Mentre la madre si ritira per dedicarsi alla salute e alla famiglia, Charlotte ha accompagnato papà William agli eventi ufficiali, affrontando con grazia il peso della visibilità. E la sua presenza alla finale degli Europei femminili in Svizzera a Basilea ha fatto molto discutere.