Regno Unito, radar in tilt e traffico aereo nel caos: rovinoso "effetto-domino" in Europa

Ancora caos nei cieli britannici. Un guasto tecnico, apparentemente riconducibile al sistema radar di Londra, ha causato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 luglio, forti disagi ai voli in partenza dal Regno Unito, provocando una sospensione temporanea dei decolli. A comunicarlo è stata l’autorità per l’aviazione civile, che ha successivamente confermato la risoluzione del problema, pur evidenziando che restano ancora molti ritardi da gestire.

L’allarme si è diffuso dopo le prime segnalazioni di voli bloccati e passeggeri fermi in numerosi aeroporti britannici, tra cui il londinese Gatwick, ma anche gli scali di Manchester, Liverpool, Edimburgo, Birmingham e altri. Il primo avviso ufficiale è arrivato da Nats (National Air Traffic Services), che ha confermato un malfunzionamento esteso.

In un primo momento non era chiaro quale fosse l’origine del problema, mentre i tecnici venivano mobilitati per accertamenti e interventi. Solo in seguito è stato comunicato che il guasto era stato risolto, consentendo la ripresa di alcuni voli. Tuttavia, l’effetto domino dei ritardi accumulati continuerà a farsi sentire. In una nota, Nats ha chiesto scusa ai viaggiatori, raccomandando di verificare costantemente lo stato dei propri voli e precisando che al momento non è possibile stimare con certezza quando si potrà assistere a un "ritorno delle operazioni alla piena normalità".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:43532854]]

L’impatto del guasto è destinato a farsi sentire su vasta scala per il già citato effetto-domino, coinvolgendo "centinaia di migliaia di persone" e generando un vero e proprio "caos" nel pieno delle vacanze estive. Nonostante le rassicurazioni circa la soluzione del problema e la ripresa graduale dei collegamenti aerei da parte di numerosi aeroporti, tra cui Heathrow, Gatwick, Stansted e Luton, il completo ripristino della regolarità nei voli richiederà inevitabilmente tempo, a causa dei ritardi e delle cancellazioni residue.

Continuano intanto a pervenire segnalazioni da quasi tutti gli scali del Paese, inclusa la struttura di London City, il quinto aeroporto della capitale per numero di passeggeri. Le principali compagnie aeree confermano l’ampiezza dei disagi. British Airways, in particolare, ha dichiarato che "la grande maggioranza" dei suoi voli ha subito ritardi o interruzioni a causa di un evento che "è interamente al di fuori del nostro controllo". L’azienda ha inoltre aggiunto che "si scusa con gli utenti", assicurando il massimo impegno nel tentativo di accelerare la ripresa "di tutti i viaggi al più presto possibile".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:43525818]]