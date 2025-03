Re Carlo stacca un assegno da 3 milioni "per la sicurezza di Camilla": la mossa del sovrano

13 marzo 2025 a

Re Carlo compra una casa accanto a quella di sua moglie, la Regina Camilla, per preservare la sua privacy e i suoi nervi. La tenuta tanto cara alla consorte è Raymill House, nel Wiltshire, dove Camilla in genere trascorre i suoi weekend, lontano dai riflettori. La Regina si rifiutò di separarsi da quella casa dopo aver sposato Charles, continuando a considerarla come un rifugio.

La sola ipotesi che la casa accanto a Raymill House, The Old Mill, potesse essere acquistata per farci una location per matrimoni ha messo in allarme Camilla, provocandole "grande ansia", secondo i media britannici. E così è subito intervenuto il sovrano che. pur di far stare serena la regina, allontanando ogni sospetto di essere spiata, ha acquistato quella dimora per 3 milioni di sterline (oltre 3 milioni e mezzo di euro). "Pensateci - ha riferito una fonte al The Mail on Sunday -. Decine di invitati a un matrimonio che si divertono ogni fine settimana proprio dall'altra parte della recinzione". Per Camilla, insomma, sarebbe finita la pace.

A spingere il Re a comprare The Old Mill anche questioni di sicurezza, così da evitare qualsiasi situazione di pericolo per sua moglie. Ora, secondo una fonte vicina a Camilla, la tenuta sarà affidata a un "inquilino sottoposto a controlli di sicurezza" che garantirà un utilizzo "appropriato" della casa. Quello spazio rappresenta una personale oasi di pace per la Regina, come ha rivelato una sua amica: "Ha i suoi cavalli, porta a spasso i suoi cani e ama trascorrere il tempo con la sua famiglia".