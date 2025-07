Novak Djokovic di sasso: la frase con cui la Regina Camilla lo "fulmina"

Un’apparizione che ha dato ulteriore lustro all’incontro e reso ancora più memorabile la giornata per il campione serbo. Poco prima del match, Djokovic ha avuto l’opportunità di scambiare alcune parole proprio con la regina Camilla.

Una grande prestazione del nostro Flavio Cobolli , ma alla fine è riuscito a passare Novak Djokovic nel match dei quarti di Wimbledon . Presente alla partita degli ospiti davvero speciali: non solo il grande Roger Federer — suo storico rivale e icona assoluta del torneo — ma anche Sua Maestà la Regina consorte Camilla, moglie di Re Carlo III , presente nel prestigioso Royal Box.

Un dialogo cordiale, immortalato dalle telecamere, tra sorrisi e un clima di grande affabilità. In conferenza stampa, però, il fuoriclasse serbo ha preferito mantenere il riserbo sul contenuto della conversazione: “Non vorrei condividere ciò di cui abbiamo parlato, è qualcosa di personale — le sue parole —. Posso dire solo che mi ha fatto una domanda che non aveva nulla a che fare con il tennis, ed è stata estremamente gentile”. Non è la prima volta che Djokovic incontra membri della famiglia reale britannica.

Royalty meets royalty



Novak met with Queen Camilla before his QF win today.#Wimbledon pic.twitter.com/Asdd7fWn7z — Tennis Channel (@TennisChannel) July 9, 2025

Già nel 2010 ebbe l’onore di stringere la mano alla Regina Elisabetta II, un ricordo che porta con sé con grande rispetto. “Wimbledon è speciale anche per questo: la presenza costante della famiglia reale rende tutto ancora più unico”, ha commentato. Nel frattempo, tra chi applaudiva e chi si lasciava coinvolgere dallo spettacolo — Camilla compresa, entusiasta tra un commento e l’altro — qualcuno, come Hugh Grant, si è lasciato andare a un breve sonnellino. Anche questo è Wimbledon.