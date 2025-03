Marco Rubio: "A Gedda si è parlato di concessioni territoriali", per Zelensky cambia lo scenario

12 marzo 2025 a

Un dettaglio di non poco conto emerge dal tavolo dei negoziati in Arabia Saudita. Durante il vertice ucraino-americano di ieri a Gedda si è discusso di "come potrebbe svolgersi il processo negoziale" e ci sono state "conversazioni sulle concessioni territoriali" alle quali Kiev sarà costretta per ottenere una pace con Mosca. Lo ha dichiarato, riporta il Guardian, il segretario di Stato Usa, Marco Rubio.

Insomma il tema di cedere territorio ucraino alla Russia sarebbe entrato nell'agenda del summit e questo potrebbe ulteriormente accelerare il dialogo con Mosca. - Il segretario di Stato americano ha inoltre dichiarato che un accordo sui minerali darebbe agli Stati Uniti un "interesse diretto" nella protezione dell’Ucraina, ma non ha promesso garanzie formali di sicurezza. "Non lo presenterei come una garanzia di sicurezza, ma certamente, se gli Stati Uniti hanno un interesse economico che generi entrate per il nostro popolo e per il popolo ucraino, avremmo interesse a proteggerlo", ha detto Rubio ai giornalisti durante uno scalo aereo in Irlanda.

Infine, sempre Rubio, ha fatto sapere che l’Ucraina dovrà possedere una sufficiente deterrenza contro attacchi futuri e gli europei "dovranno essere coinvolti al riguardo". Anche per via delle sanzioni, ha sottolineato Rubio, che hanno imposto contro Mosca all’inizio della guerra, sanzioni che il Cremlino vorrà rimosse prima di impegnarsi alla pace.