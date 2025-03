Donald Trump, "dobbiamo farlo": pugno duro sulla Groenlandia, perché vuole l'annessione

13 marzo 2025 a

a

a

Donald Trump si è detto sicuro che gli Stati Uniti annetteranno la Groenlandia: "Penso che accadrà", ha affermato il presidente americano nello Studio Ovale con Mark Rutte, segretario generale della Nato. "Sono seduto accanto ad un un uomo che potrebbe essere determinante - ha sottolineato il tycoon riferendosi al suo interlocutore -. Dobbiamo farlo. Abbiamo davvero bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale".

Parlando della guerra in Ucraina e delle ultime dichiarazioni di Vladimir Putin, che si è detto favorevole a una tregua ma solo in vista di una pace duratura, Trump ha affermato di essere pronto a parlare con il presidente russo, sottolineando che è ora di porre fine alla guerra. Poi ha aggiunto che Putin "ha rilasciato una dichiarazione molto promettente, ma non era completa. Ora vedremo se la Russia c'è o no. E se non ci sarà, sarà un momento molto deludente per il mondo". Il riferimento è alla proposta di cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina, accettata da Kiev nell'ambito dei colloqui Usa-Ucraina che si sono tenuti a Gedda, in Arabia Saudita.

Il tycoon, poi, ha annunciato che gli piacerebbe "incontrare o parlare" con Putin, aggiungendo però che "dobbiamo concludere in fretta". E ha rassicurato tutti dicendo di non pensare che "la Russia attaccherà altri alleati. Ci assicureremo che non accada". E infine: "Spero che la Russia farà la cosa giusta".