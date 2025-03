Bin Salman dopo la telefonata a Putin: "Pieno sostegno a tutte le iniziative della Russia"

14 marzo 2025 a

Il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman ha avuto un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha riferito l'agenzia di stampa saudita Spa, secondo cui il principe ha confermato l'impegno del Regno a fare tutti gli sforzi per facilitare il dialogo e raggiungere una soluzione politica alla crisi in Ucraina.

Da parte sua, il presidente Putin ha rinnovato i suoi ringraziamenti e apprezzamenti a Riad per i suoi sforzi e le sue iniziative costruttive. I due leader hanno inoltre discusso delle modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale.

Bin Salman ha assicurato "pieno sostegno" a "tutte le iniziative" del Cremlino per porre fine alla guerra. Nel corso della telefonata con Putin, il principe saudita ha ribadito "l'impegno dell'Arabia Saudita a facilitare il dialogo e sostenere tutte le iniziative volte a raggiungere una risoluzione politica", secondo quanto riportato da una dichiarazione del ministero degli Esteri saudita. Il supporto del principe saudita a Putin arriva dopo la proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni emersa dai colloqui di Gedda tra Stati Uniti e Ucraina, in merito alla quale il presidente russo ha detto di avere "serie domande", ponendo le sue condizioni.

Secondo una dichiarazione del Cremlino, Putin ha dichiarato al principe Mohammed che "ha notato l'importanza di risolvere la crisi ucraina e ha espresso la sua disponibilità a continuare a contribuire in ogni modo possibile alla normalizzazione delle relazioni russo-americane". L'Arabia Saudita ha anche ospitato i colloqui tra Rubio e il suo omologo russo Sergei Lavrov il mese scorso, dove hanno concordato di creare team per negoziare un percorso per porre fine alla guerra in corso da tre anni.