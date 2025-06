Trump, "cosa succede se l'Iran attacca gli Usa"

L'operazione israeliana contro l'Iran dovrebbe durare "settimane, non giorni" e sta procedendo con la tacita approvazione degli Stati Uniti. E' quanto riporta la Cnn, citando funzionari israeliani e della Casa Bianca. Un funzionario israeliano ha fatto sapere che l'amministrazione Trump non ha criticato la durata dell'operazione nei colloqui privati e una fonte della Casa Bianca ha confermato che l'amministrazione è a conoscenza e appoggia i piani di Israele. Alla domanda su quanto a lungo il conflitto potesse continuare, il funzionario Usa ha risposto che dipende dalla risposta dell'Iran.

Gli Stati Uniti d'America, precisa però Donald Trump sul social Truth "non hanno nulla a che vedere con l'attacco all'Iran di questa notte" ma "se venissimo attaccati in qualsiasi modo, forma o livello dall'Iran, la piena forza e grandezza delle forze armate statunitensi si abbatteranno su di voi in proporzioni mai viste prima".

Il presidente americano, che sabato pomeriggio ha sentito telefonicamente l'omologo russo Vladimir Putin per 50 minuti, chiarendo al capo del Cremlino che "questa guerra deve finire", sempre su Truth si mostra ottimista: "Possiamo facilmente concludere un accordo tra Iran e Israele e porre fine a questo conflitto sanguinoso!!!". Sul tavolo, ovviamente, i negoziati Usa-Teheran sul nucleare. Un nuovo round sarebbe dovuto andare in scena oggi in Oman, ma l'attacco israeliano ha congelato a tempo indeterminato la trattativa.