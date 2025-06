Nicolas Sarkozy, lo sfregio definitivo: espulso dalla Legion d'onore

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato espulso dalla Legion d'onore in ragione della sua condanna, ormai definitiva, per corruzione. Lo si legge in un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale francese. Sarkozy, che è stato anche espulso dall'Ordine nazionale al merito, è il secondo presidente francese a essere privato della Legion d'onore dopo il maresciallo Philippe Petain, a cui l'onorificenza fu tolta dopo la sua condanna per alto tradimento e collaborazionismo nel 1945. L'ex presidente Sarkozy è stato condannato per la corruzione di un magistrato e per traffico di influenze a tre anni di reclusione, di cui uno senza condizionale, con il beneficio del braccialetto elettronico.

La giustizia francese, infatti, lo ha riconosciuto colpevole di aver tentato di corrompere un giudice della Corte di Cassazione, Gilbert Azibert, nel 2014, con la cooperazione del suo avvocato all'epoca, Thierry Herzog, allo scopo di ottenere informazioni riservate e cercare di influenzare un ricorso presentato dallo stesso Sarkozy nel caso Bettencourt.