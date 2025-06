Iran, operazione "Rising Lion": cosa significa, il nome svela il vero obiettivo di Netanyahu

Disinnescare una volta per tutte il programma nucleare dell'Iran, eliminare il pericolo di un attacco nucleare contro Israele, rovesciare il regime di Teheran. Sono questi gli obiettivi del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Far cadere gli ayatollah, decapitare la cerchia dei fedelissimi Ali Khamenei, a livello militare e politico, mettere fuori gioco la stessa Guida Suprema della Repubblica islamica. Tra Gerusalemme e Tel Aviv, e forse anche dalle parti della Casa Bianca, qualcuno accarezza l'idea di riproporre lo stesso schema visto qualche mese fa in Siria, con la caduta di Bashar che sembrava impossibile e che invece è accaduta nel giro di pochi giorni.

Come nota Gian Micalessin, sul Giornale in una lettura suggestiva ma concreta, l'utopia israeliana di vittoria "totale" contro il vero grande nemico dello Stato ebraico, nonché massimo foraggiatore di Hamas, Hezbollah e Houthi, il braccio armato della guerra ai "sionisti", si può ritrovare già nel nome in codice dato alla operazione scattata nella notte tra giovedì e venerdì scorso: Rising Lion, il Leone nascente.