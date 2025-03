Donald Trump, operazione militare contro gli Houthi: "Il vostro tempo è finito, l'inferno pioverà su di voi"

16 marzo 2025 a

Un Donald Trump scatenato apre un altro fronte. Ieri, sabato 15 marzo, il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha infatti dato il via a una serie di attacchi contro il gruppo armato yemenita filo-iraniano degli Houthi nel Mar Rosso. Questa azione militare rappresenta una chiara risposta del presidente Trump, che ha scelto di reagire con durezza alle attività della milizia, inviando al contempo un messaggio diretto all’Iran. Sul suo social network Truth, Trump ha rivendicato la paternità dell’attacco, definendolo “potente e decisivo” nei confronti del “gruppo terrorista” degli Houthi e ha lanciato un avvertimento: “Il loro tempo è finito”.

In un post pubblicato sulla piattaforma, Trump ha aggiunto: “Ho ordinato all’esercito degli Stati Uniti di lanciare un’azione militare contro i terroristi Houthi in Yemen. Hanno portato avanti una campagna di violenza e terrorismo contro navi, aerei e droni americani e non”. Dunque le accuse all'ex presidente Joe Biden di aver avuto una reazione “pateticamente debole” che avrebbe incoraggiato le azioni degli Houthi. Trump ha sottolineato che le aggressioni alle navi statunitensi “non saranno tollerate” e ha aggiunto: “Useremo una forza letale e schiacciante finché non avremo ottenuto il nostro obiettivo”. Ha poi promesso che “nessuna forza terroristica impedirà alle navi commerciali e militari americane di navigare liberamente sulle vie d’acqua del mondo”. Lanciando un ultimatum, ha concluso: “A tutti i terroristi Houthi: il vostro tempo è finito e i vostri attacchi devono finire a partire da oggi. Se non lo faranno, l’inferno pioverà su di voi come non avete mai visto!”

Trump ha anche ricordato come la situazione della sicurezza sia peggiorata notevolmente: “È passato più di un anno da quando una nave commerciale battente bandiera degli Stati Uniti ha navigato in sicurezza attraverso il Canale di Suez, il Mar Rosso o il Golfo di Aden. L’ultima nave da guerra americana ad attraversare il Mar Rosso, quattro mesi fa, è stata attaccata dagli Houthi più di una dozzina di volte”. Ha inoltre denunciato il sostegno iraniano ai ribelli yemeniti: “Finanziati dall’Iran, questi ‘teppisti’ Houthi hanno sparato missili contro aerei statunitensi e hanno preso di mira le nostre truppe e i nostri alleati. Questi assalti implacabili sono costati agli Stati Uniti e all’economia mondiale molti miliardi di dollari mentre, allo stesso tempo, hanno messo a rischio vite innocenti”, ha concluso Trump.