Reazione a catena, finisce a insulti: "Che bestie"

Finisce male a Reazione a catena, prima per le campionesse Trerapiste e poi per gli autori del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno e letteralmente subissati di insulti, critiche e contumelia dai telespettatori che seguono la puntata di venerdì sera commentandola in tempo reale sui social.

Sotto accusa la parola finale da indovinare dell'Ultima catena. Su X gli appassionati, disorientati dal collegamento, si sbizzarriscono: chi dice "cassetto", chi ci prova con "campo", chi opta per "camino", "carrello" o "cucina". Alla fine però la risposta corretta è "canovaccio" ed esplodono le contestazioni.

"Canovaccio???? Traccia impossibile!!! Autori avete esagerato!!!", "Era impossibile questa", "Catena difficile come non mai". Qualcuno trascende: "Andate a c***are voi e il canovaccio", "Che bestie oggi gli autori, vi siete accaniti sino alla fine per 528 euro demmé". Il riferimento è al gruzzolo risicatissimo rimasto alle tre campionesse, un montepremi falcidiato dalle risposte sbagliate: "Oggi il minimo storico".

E ancora: "Autori volutamente generici. Un po' dovrebbero vergognarsi in RAI", "L'ultima parola è RITENTASARAIPIÙFORTUNATO", "Mi sono antipatiche, però l'ultima catena è veramente senza senso!!!".

Ecco, la (presunta) antipatia delle campionesse non arresta le critiche e i paragoni velenosi: "Non capisco perché agli allevatori di rettili facevano catene da prima elementare e queste le mazzulano", "Tutti quelli che si lamentavano dei campioni di prima e ora ci ritroviamo queste 3, per nulla entusiasmanti, bah", "Sono veramente scarse...", "Quando c'erano quegli altri di cui manco ricordo il nome le catene comunque erano moooolto più semplici...". Alla fine, annota un telespettatore, "tutti giochi ideati per tenere due ore davanti alla tv milioni di persone e per non far vincere niente ai concorrenti".