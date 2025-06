Elly Schlein, la sua ideologia dove porterebbe l'Italia?

Forse siamo noi a non comprendere né la lungimiranza strategica né l’accortezza tattica dell’opposizione. Ma – ecco il punto – nel giorno in cui, dai suoi cunicoli, l’ayatollah Khamenei torna a delirare e a vomitare odio contro Israele, e nel giorno in cui nelle città italiane compaiono orribili manifesti anti -israeliani e anti -semiti, la sinistra italiana quasi senza eccezioni, a partire dal suo partito maggiore, che fa? Per un verso sparacchia contro Israele, eleggendo a suo principale nemico politico il governo di Gerusalemme, e per altro verso minaccia la Commissione Ue – per bocca di Elly Schlein in persona – per un rischio di annacquamento del Green Deal.

Sul secondo fronte, qualunque persona non ideologizzata e minimamente ragionevole non può che auspicare un ammorbidimento della linea europea eco-talebana: anzi, il vero rischio è che il rallentamento sia troppo piccolo, inadeguato, simbolico. Laddove servirebbe proprio uno sbianchettamento integrale del Green Deal.