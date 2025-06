Affari tuoi, "presidente di che": cosa fa davvero Antonio

Penultima puntata di Affari tuoi prima della pausa estiva. In gioco c'è "il Presidente", al secolo il rappresentante della Puglia Antonio Mansueto. L'annuncio di Stefano De Martino, conduttore del quiz show dell'access prime time di Rai 1 è entusiastico, al grido "un presideeente, c'è solo un presideeente".

Lo studente di Scienze e tecnologie agroalimentari all'Università di Bari è accompagnato in studio dalla mamma Annamaria, che incappa subito in una piccola gaffe, con il microfono che si stacca e De Martino che chiama l'assistente di studio: "Incredibile, Nando ha lavorato il penultimo giorno di produzione, incredibile".

La partita di Antonio è sfortunatissima, arriva con due pacchi al termine con ancora in gioco un blu, con le classiche, golose "cartellate" pugliesi (il premio-beffa, equivalente agli 0 euro), e un rosso con 30mila euro. Bottino magro, ma a questo punto non si può fare gli schizzinosi. Il Presidente aveva già rifiutato 4 offerte del Dottore, mai troppo generose (30mila, 10mila, 15mila, 5mila).

Alla fine, uno dei personaggi più iconici e amati di questa edizione rifiuta anche l'ultimo cambio pacco, tira dritto e si porta a casa 30mila euro, per la gioia incontenibile dei telespettatori, che dopo lo spacchettamento inondano il social X di commenti.

"Presidente sarai per sempre famoso", "Che rischio mammamia, lo spettacolo di Affari tuoi. Gli è andata di lusso al presidente, fa piacere, ora si può sapere presidente di che?", "Contentissima per il Presidente garbato e sempre pronto allo scherzo", "Meriterebbe il presidente di essere l'ennesimo concorrente che vince rischiando", "MI MANCHERAI ICONA", per concludere con un polemico "Che infame il dottore, ha regalato a persone che alla trasmissione hanno dato praticamente zero e a questo ragazzo che ha fatto spettacolo voleva rifilare un sonoro imbroglio".