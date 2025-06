Barbie delle Brigate rosse? A sinistra tutti muti

Lo conferma anche l’atteggiamento della stessa Selvaggia Lucarelli che, anzi, ha invitato ad essere comprensivi con i “giovani d’oggi”, perché dal 1978 a oggi è passato molto tempo». Poi la staffilata: «Comprensione che evidentemente scompare quando si tratta di giudicare altre magliette, come quella di Enrico Montesano con il simbolo della X Mas. Allora si arrivò a parlare di apologia del Fascismo mentre, per le magliette delle Br, si invoca comprensione o addirittura silenzio. È la solita sinistra che, dagli anni ‘70, non è mai cambiata».

Sul piano istituzionale, il caso ha portato alla presentazione di un’interrogazione parlamentare da parte del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per il Trentino-Alto Adige, Alessandro Urzì, che ha sollecitato l’ateneo a intervenire con decisione. Ma è la voce di Potito Perruggini Ciotta, presidente dell’Osservatorio “Anni di piombo per la verità storica”, a riportare l’attenzione sul nodo culturale irrisolto: «Purtroppo, mentre risultano le prese di distanza delle organizzazioni studentesche, i partiti di sinistra continuano ad essere “cattivi maestri”. Forse non capiscono che il loro mancato intervento contro questi atti equivale a un sostegno? Le presenze di circostanza alle manifestazioni solenni non servono a nulla». E conclude con una riflessione tutt’altro che retorica: «Forse il problema è che non si studia abbastanza la storia recente. Questo mi fa capire che il nostro lavoro per promuovere la conoscenza di quegli anni è ancora attuale così come la richiesta di pacificazione nazionale». La domanda vera però è un’altra: la sinistra è davvero disponibile a fare questo passo?