Cina, l'accusa di Taiwan: "Pronte le chiatte per l'invasione", le foto che fanno tremare il mondo

17 marzo 2025 a

a

a

Altissima tensione tra Cina e Taiwan. Sarebbero almeno cinque le speciali "chiatte da invasione" attualmente in costruzione nei porti meridionali della Cina in vista di un’eventuale azione di forza contro Taiwan. Stando ad una recente analisi della piattaforma "Naval News", basata su immagini satellitari e fonti d’intelligence open-source, una flottiglia di navi con ponti stradali "insolitamente lunghi" sarebbe in fase di assemblaggio presso il cantiere navale Guangzhou Shipyard International dell’isola meridionale di Longxue, noto per la costruzione di portaerei leggere e navi di grandi dimensioni senza equipaggio.

A quanto riferito da "Naval News", le chiatte sono dotate di una piattaforma aperta sul retro, che permette l’attracco di altre navi e il carico e lo scarico di materiali e veicoli pesanti, tra cui carri armati e camion. Dalla parte anteriore si estende una campata stradale di oltre 120 metri, che può essere utilizzata per sbarcare mezzi militari su strade costiere o "superfici solide oltre le spiagge". Le chiatte sono inoltre equipaggiate con pilastri retrattili "jack up", che conferiscono stabilità all’imbarcazione in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Stando alle fotografie e alle immagini satellitari condivisi la scorsa settimana sulla piattaforma sociale X da Damien Symon, ricercatore di The Intel Lab, tre di queste speciali navi sono state dispiegate in un’esercitazione di sbarco anfibio nel porto di Zhanjiang, nella parte sud-occidentale della provincia di Guangdong, dal 4 all’11 marzo scorsi. La città portuale si trova a mille chilometri da Taiwan (rivendicata dalla Cina) e a 1.100 chilometri dalle Filippine, con cui pure Pechino ha in corso forti dispute territoriali. Alcune delle fotografie condivise da Symon, divulgate in precedenza senza data sui social media cinesi, mostrano le tre navi allineate in una sorta di lungo ponte verso la spiaggia, che, secondo l’analista del Centro per una nuova sicurezza americana (Cnas), Tom Shugart, può raggiungere un’estensione di 850 metri.