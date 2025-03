Cia, uomo armato apre il fuoco e si barrica. Fanno irruzione gli Swat: terrore al quartier generale

19 marzo 2025 a

Attimi di terrore in Virginia. Fuori dal quartier generale della Cia, l'agenzia di intelligence del governo americano, si sono uditi degli spari. Decine di poliziotti hanno fatto irruzione nel quartier generale per la presenza di un uomo armato di pistola fuori da un cancello d'ingresso. Quest'ultimo sarebbe stato "in preda ad una crisi di nervi". La polizia ha aggiunto che la persona in questione si è "barricata" e "ha urlato minacce".

L'intero ingresso del quartier generale di Langley è stato comunque bloccato da agenti di polizia, veicoli militari e camion dei pompieri accorsi per prestare soccorso. La Cia ha confermato la presenza di "minacce" al cancello, ma non ha ancora fornito ulteriori dettagli sull'incidente.

Stando ai media americani tra le forze dell'ordine ci sarebbero gli Swat team. L'allarme è scattato per quello che viene definito un "barricade incident", che si riferisce quindi alla possibilità che ci sia un sospetto barricato. Nella zona dispiegati anche droni, elicotteri ed una unità anti-bomba. Media locali, citando fonti di polizia, sostengono che l'uomo armato si è arrabbiato con l'avvicinarsi degli agenti e ha urlato qualcosa, citando i nomi di Osama Bin Laden e Donald Trump. In questo momento sono in corso trattative con l'uomo.