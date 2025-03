Melania Trump umilia Donald? "Cosa si vende su eBay"

Melania, mai con gesti eclatanti, ma sempre con garbo e sobrietà, più volte ha manifestato dissenso rispetto alle scelte del marito, anche con una semplice scelta di abiti da indossare in pubblico. Non siamo ai livelli della stola bianca di Chiara Ferragni con la scritta “Pensati Libera”, basta la scelta di un colore o un cappello particolare. Nessuno ha dimenticato, infatti, il “boater”, il cappello da gondoliere blu, a tese rigide, indossato dalla first lady per l’insediamento alla Casa Bianca, a prova di avvicinamento e di bacio. Oppure quando indossò un vestito militaresco di Alexander Mc-Queen durante la campagna elettorale che vedeva contrapposto Trump a Joe Biden, per citare le parole amate dal consorte: law and order. E ancora, nel giorno dell’insediamento del primo mandato, Melania indossò un abito simile a quello di Jackie Kennedy, come a manifestare idee più liberali di quelle del consorte. C’è stata, poi, la famosa giacca con la scritta sulle spalle: “I really don’t care, do u?”. La indossò il 21 Giugno 2018, quando la Trump visitò un centro di detenzione per bambini migranti separati dalle loro famiglie in Texas, nei giorni in cui il tema era al centro del dibattito pubblico negli Usa. All’epoca, intervistata da ABC News, Melania Trump spiegò: “Era per le persone e per i media di sinistra che mi stanno criticando. Voglio mostrare loro che non mi importa. Che possono criticarmi quanto vogliono, ma questo non mi fermerà dal fare quello che sento giusto. Non voglio essere continuamente giudicata per quello che indosso”.

Se il marito è impegnato a “rendere l’America di nuovo grande”, la moglie invece pensa a vendere su e-Bay ciò che non serve più. Tipo l’abito nuziale, di solito custodito come emblema del ricordo del giorno più bello, ma, in questo caso diventato un ingombro. Stiamo parlando, ovviamente, di Melania Trump, la first lady che, a 20 anni dalle nozze con il tycoon americano, sembra abbia deciso di rottamare l’abito bianco. L’idillio, insomma, sembra finito.

Secondo la rivista “Wwd” (Women's Wear Daily, ndr), intanto, l’abito nuziale sarebbe custodito in un armadio a sei ante, visto l’ingombro, nella tenuta di Mar-a-Lago, a Palm Beach in Florida. Dalla Casa Bianca tutto tace, su eBay resta l’annuncio che recita: “Abito da sposa di Melania Trump disegnato da John Galliano per Dior”. Offerte a partire da 45.000 dollari. Quando lo acquistò, ben 20 anni fa, l’allora signora Knauss (in atto di divenire Trump), fece pagare allo sposo promesso ben 187mila dollari. Quell’abito valse a Melania la copertina di Vogue, con un titolo inequivocabile: “Come sposare un miliardario”. Un dispettuccio di Anne Wintour, la direttrice, che non ha mai avuto in simpatia né lui né lei.

Il responsabile della comunicazione di eBay, Gigi Ganatra, sostiene che, purtroppo, questo articolo non rientra nelle categorie per cui è disponibile l’autenticazione, per cui non si può stabilire a priori se sia una fake news o meno. Tuttavia, eBay “offre una garanzia di rimborso che si applicherebbe a questo articolo nel caso in cui non arrivasse, fosse difettoso, danneggiato o non corrispondesse all’inserzione”. L’abito in vendita è simile ad un presentato in passerella da Dior nel 2005, ma il venditore, che si nasconde sotto il nic di “svjabc1”, ha incluso nell’inserzione anche le foto del matrimonio di Trump e l’ex-redattrice di Vogue, Liana Satenstein, ha segnalato l’offerta nel suo blog di Substack “Neverworns” e spiegato anche a Wwd di non conoscere il venditore né di aver mai visto l’abito dal vivo.