Marine Le Pen in piazza: "Aggiunta ai trofei di caccia, ma non mollo". E partono cori anti-Macron

Marine Le Pen di fronte ai suoi sostenitori. La leader del Rassemblement National si è presentata a place Vauban a Parigi dopo la condanna che ha stabilito la sua ineleggibilità. Qui ha voluto rendere omaggio "all'eccezionale sussulto popolare per la democrazia e per il diritto". "Per me è impossibile nascondere l'emozione nel vedervi qui e al nostro fianco in tutto il Paese - ha esordito dopo la condanna in primo grado per 5 anni al processo per i falsi impieghi all'europarlamento - grazie di essere venuti per difendere ciò che questa decisione ha calpestato e a cui tengo sopra ogni cosa: il mio popolo, il mio Paese e il mio onore. Tutti devono saperlo: non mollerò di un centimetro".

Da qui la denuncia del "gioco perverso" della "persecuzione degli oppositori, della criminalizzazione degli avversari, della volontà di rovinare i partiti di opposizione con un unico obiettivo: mantenere il potere trascinando il Paese nel caos". E ancora: "In tutti i Paesi europei, i leader dei partiti nazionali sono perseguiti, come Matteo Salvini" e "ai candidati scomodi è vietato partecipare alla corsa, come in Romania".