Francia, attacchi coordinati alle carceri: il Paese nel caos

Carceri in rivolta. Accade in Francia, dove in diversi penitenziari del Paese si sono registrati incendi di mezzi e spari di armi automatiche. A darne comunicazione l'entourage del ministro della Giustizia francese, Gérald Darmanin, atteso nel centro penitenziario di Tolone per testimoniare il sostegno agli agenti. Stando a una fonte citata dall'agenzia Afp, "sembra sia stato tutto coordinato e apertamente in collegamento con la strategia contro il 'narco-banditismo' del ministro" degli Interni, Bruno Retailleau. "La risposta dello Stato deve essere implacabile - ha tuonato su X -. Chi se la prende con le prigioni e gli agenti dovrebbe essere rinchiuso in quelle prigioni e sorvegliato da quegli stessi agenti".

A Tolone, secondo Bfmtv, ci sono stati spari da armi automatiche contro l'ingresso del carcere e fonti citate dal giornale Le Figaro parlano di 15 colpi di kalashnikov. A Luynes invece sono stati incendiati alcuni mezzi nel parcheggio dell'istituto e a Valenza una persona a bordo di uno scooter ha dato fuoco a diverse auto parcheggiate davanti al penitenziario. A Marsiglia, poi, diverse vetture nel parcheggio della struttura o nelle vicinanze sarebbero state date alle fiamme o imbrattate con la scritta "Ddpf", presumibilmente acronimo di "diritti dei prigionieri francesi".