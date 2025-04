Giorgia Meloni nel mirino di Macron. E il Pd si schiera con la Francia

Ma non si era detto - da anni - che, almeno sulle questioni di decisivo interesse nazionale, maggioranza e opposizione dovessero fare fronte comune? Non ci era stato spiegato in tutte le salse che le differenze e anche gli scontri sono fisiologici nella vita ordinaria di un paese, ma che poi - in politica estera, e in particolare nei momenti di grandissima tensione- si deve avere la capacità di unire le forze, o per lo meno di supportare con spirito repubblicano il governo in carica? A parti invertite, è ciò che fece Giorgia Meloni nel periodo in cui fu l’unica formale oppositrice del governo Draghi. Essendosi determinata la crisi russo-ucraina, e pur in presenza di sondaggi che le avrebbero potuto suggerire un comportamento più opportunistico e anche demagogico, la leader di Fratelli d’Italia non ebbe esitazioni a ritagliarsi un ruolo leale - in politica internazionale - verso un esecutivo del quale pure non condivideva granché. E adesso, invece? Tutto il contrario. «È cambiato il contesto», affermavano i vecchi comunisti per giustificare qualsiasi giravolta funzionale agli interessi e ai calcoli di partito. E la sensazione è che la forma mentis dei compagni sia rimasta esattamente la stessa.

GLI INTERESSI IN GIOCO

Ma come? Giorgia Meloni si prepara a una delicata e incerta interlocuzione con Donald Trump. Una missione complicatissima: per il livello di scontro internazionale che si è creato; per la propensione (un po’ spontaneamente stupida, è un po’ “spintaneamente” filocinese) dell’Ue, che sembra preferire la controminaccia e i controdazi a un’interlocuzione costruttiva con Washington; e - inutile sottolinearlo - per la rilevanza degli interessi in gioco, a partire da quell’export che può letteralmente rappresentare vita o morte per centinaia di migliaia di imprese italiane. Ecco: ci si sarebbe aspettati non dico un incoraggiamento e un sostegno alla Meloni. Ma per lo meno- e siamo proprio al minimo sindacale di spirito repubblicano - un atteggiamento collaborativo e non ostile da parte delle opposizioni. E invece no. In un crescendo di sgangheratezza (con espressioni come «il cappello in mano», lo «sconticino», «piccole prebende», «umiliazione per l’Italia»), i capi e i capetti del centrosinistra (da Schlein a Boccia, da Renzi a Fratoianni, passando per Magi: tutti ormai pressoché intercambiabili tra loro) sparacchiano contro la Presidenza del Consiglio usando tre argomenti fragili, direi inconsistenti, e perfino contraddittori tra loro.