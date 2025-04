Meloni-Trump: la diretta dell'incontro

Giorgia Meloni incontra Donald Trump alla Casa Bianca. Un incontro decisivo su diversi fronti che riguardano l'Europa, come i dazi ma anche le spese per la difesa e i rapporti all'interno della Nato. Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue ha fatto sapere che la visita di Meloni è stata coordinata con Bruxelles, mettendo a tacere dunque le voci della sinistra. Ecco qui di seguito la diretta del faccia a faccia



Ore 20.29 - Trump: “Italia principale alleato Usa se resta Meloni”

“Italia principale alleato Usa se resta Meloni” leader, così Trump ha chiuso la fase delle dichiarazioni alla stampa allo Studio Ovale, il cosiddetto ‘spray’.

Ore 20.23 - Meloni: “Chiaro che Russia è invasore”

“Chiaro che Russia è invasore” dell’Ucraina. Così Meloni nello Studio Ovale dopo l’incontro con Trump.

Ore 20.11 - Trump: “Meloni ha preso d’assalto l’Europa, parlato di commercio e altro”

La premier Giorgia "Meloni ha preso d'assalto l'Europa". Lo ha ribadito il presidente americano Donald Trump parlando di Meloni nello Stato Ovale. Nell'incontro, ha spiegato Trump, "abbiamo parlato di commercio e di altro".

Ore 19.58 - Meloni: “Trump ha accettato invito a Roma per dialogo Ue”

"La ringrazio per aver accettato il nostro invito". Così la premier Giorgia Meloni ringrazia Trump dopo che lo aveva invitato in Italia e ad un incontro con l'Ue.

Ore 19.56 - Trump: “Meloni ha fatto ottimo lavoro, rispettata da tutti. È persona speciale”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha fatto un ottimo lavoro, è amata e rispettata da tutte e tutti e non posso dire la stessa cosa di altri". Lo ha dichiarato nello Studio Ovale il presidente Usa, Donald Trump, sottolineando che Meloni "è diventa un'amica". "Abbiamo un ottimo rapporto personale e abbiamo parlato di commercio e altre cose durante il pranzo di lavoro", ha aggiunto, "è davvero una persona speciale".



Ore 19.52 - Trump: “Meloni ha fatto ottimo lavoro, rispettata da tutti. È persona speciale”

Ore 19.18 - Domani alle 13 meloni incontra Vance a Roma

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, domani, venerdì 18 aprile, a palazzo Chigi alle ore 13.



Ore 19.15 - Trump: “Con l’Ue non ho fretta, accordo ci sarà al 100%”

Non ho fretta" di raggiungere un accordo con l'unione europea sulle tariffe commerciali, che si raggiungerà "al 100%". "Sarà un accordo equo". Lo ha detto il presidente Donald Trump in conferenza stampa congiunta con la premier italiana Giorgia Meloni, prima del bilaterale nello studio ovale. Trump ha fatto intendere che con Bruxelles i negoziati saranno "facili".



Ore 18.44 - Meloni: “L'Italia intende arrivare al 2% per spese militari”

“L'Italia intende arrivare alla soglia del 2%”, ha precisato la premier Giorgia Meloni all'inizio dell'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca.

Ore 18.40 - Dazi, Trump: “Nessuno può competere con noi, raggiungeremo un accordo anche con la Cina”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una conferenza stampa con la premier italiana Giorgia Meloni non si dice preoccupato dal riavvicinamento di alcuni alleati alla Cina. "Nessuno può competere con noi. Raggiungeremo un accordo anche con la Cina. Penso che sarà un accordo proficuo, vedrete".

Ore 18.33 - Meloni a Trump: “Possiamo uscire tutti più forti”

“Possiamo trovare un terreno di intesa – ha aggiunto Giorgia Meloni – non sono favorevole al nazionalismo occidentale ma entrambi possiamo uscire più forti, vogliamo rafforzare entrambe le sponde dell'Atlantico".

Ore 18.29 - Meloni: “Sono sicura che si possa fare un accordo Usa-Ue sui dazi”

Rispondendo a una domanda sui dazi reciproci fra Usa e Ue, la premier Meloni ha osservato: “Io sono sicura che si possa raggiungere un accordo”.

Ore 18.24 - Dazi, Trump: “Molto fiducioso su un accordo commerciale con l'Ue”

Donald Trump si è detto "molto fiducioso" su un accordo commerciale con l'Ue. Accogliendo la premier Giorgia Meloni, il presidente americano ha risposto così a chi gli chiedeva se fosse fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Ue.

Ore 18:13 - Meloni arrivata alla Casa Bianca. Trump: "Giorgia great person"

Giorgia Meloni è una "grande persona". Lo ha detto Donald Trump all’arrivo della premier alla Casa Bianca. Dopo i saluti, i due leader sono entrati nella West Wing, dove è in programma il pranzo di lavoro tra le due delegazioni e il bilaterale tra il presidente Usa e la premier.

Ore 17.45 - Usa: "Ruolo chiave di Meloni in Europa"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha "un ruolo chiave" in Europa. Lo ha detto ai giornalisti un funzionario dell’amministrazione Trump, durante una call organizzata prima del bilaterale che la premier ha in programma tra poche ore con Donald Trump alla Casa Bianca. "La vediamo come una interlocutrice preziosa per la Commissione europea", ha aggiunto, sottolineando le storiche relazioni tra Italia e Stati Uniti.



Ore 17.30 - Dazi, fonte Usa: Trump ha relazione molto speciale con Meloni

Donald Trump ha una "very special relationship", una relazione molto speciale con Giorgia Meloni. Lo ha detto una fonte dell’amministrazione americana in un briefing prima della visita della premier italiana alla Casa Bianca, secondo quanto riferisce Sky News. La stessa fonte ha precisato che nel corso dell’incontro si parlerà, oltre che di dazi, anche del tema della difesa: tutto quello che l’Italia può fare per superare la spesa del 2% del Pil "è molto necessario", ha affermato l’alto funzionario dell’amministrazione.

Ore 17.00 - Casa Bianca: Importante lavoro di Meloni

Tra i temi che verranno affrontati alla Casa Bianca tra il presidente Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni ci sarà l’aumento della spesa nella Nato. Lo ha detto un rappresentante della Casa Bianca in una conference call incentrata sull’imminente bilaterale. «Tutto quello» ha spiegato "che Meloni potrà fare per il 2 per cento di spesa militare sarà molto necessario"

Ore 16.45 - Fonti Usa: "Tutto ultile ciò che Italia può"

Tutto quello che l’Italia può fare per superare la soglia del 2% del Pil per le spese della difesa è "molto necessario". Lo ha detto una fonte dell’amministrazione americana in un briefing con i giornalisti prima dell’incontro alla Casa Bianca tra Giorgia Meloni e Donald Trump. "Certamente la questione verrà affrontata - ha detto la fonte - Ci sono otto Paesi che non rispettano la soglia del 2%, l’Italia sfortunatamente è uno di questi".