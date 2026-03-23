Il segreto dei grandi? Prima fare, poi pensare

Marc Andreessen è uno dei protagonisti di quella generazione di tecno-industriali che sta rivoluzionando non solo la Silicon Valley, ma la politica, la società e la cultura americana. Essi, come abbiamo appreso dagli ormai tanti articoli usciti su Peter Thiel e Elon Musk, non sono solo imprenditori, scienziati, venture capitalist, ma anche ideologi del nuovo mondo che le loro realizzazioni, a cominciare dalla cosiddetta “intelligenza artificiale”, stanno per realizzare e che con le loro idee vorrebbero indirizzare. Da qui il loro impegno politico al fianco di Donald Trump. E da qui anche l’enorme quantità di scritti, conferenze, lezioni universitarie, che li vede impegnati per promuovere la loro visione del mondo. Andresssen in particolare, con il suo Manifesto del Tecno-Ottimismo del 2023, si è posto all’avanguardia del dibattito attualmente in corso in America e che in Europa arriva mediato e frainteso dalle potenti centrali del pensiero progressista che tendono a liquidarlo con frasi sprezzanti e anatemi pregiudiziali.

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LA “TECNO-DESTRA”

Andreessen, come gli altri, sarebbe un esponente di una “tecno-destra” rozza, volgare, fascista, pericolosa, che, se non frenata, porterà il mondo ad autodistrugggersi. Questo pregiudizio liquidatorio lo si legge fra le righe anche di un commento apparso sul Financial Times a firma di una nota columnist del giornale: Jemina Kelly. L’occasione è data dalle affermazioni fatte da Andreessen al Founders Podcast di David Senra. Dopo avere detto di possedere un livello di introspezione pari a zero e di essere tutto proiettato sull’azione, sul fare, l’imprenditore ha sottolineato i guai che l’introspezione può generare: «Ho scoperto che le persone che rimuginano sul passato rimangono bloccate sul passato». In questo modo bloccano sé stessi e fermano il progresso storico che, per realizzarsi, ha bisogno di uomini attivi, intraprendenti, tutti protesi al fare e al trasformare. «I grandi uomini della storia» ha sottolineato, «non se ne stavano seduti» a riflettere o a pensare troppo sul da farsi: si buttavano a capofitto nell’azione, erravano, cadevano, si rialzavano, ma così facevano andare avanti la storia.

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