Emmanuel Macron usa la Ue per gli interessi francesi

Il governo italiano non ci sta. E fa sapere apertamente la sua contrarietà a quella che considera come l’ennesima fuga in avanti del presidente francese, Emmanuel Macron. Ieri, a Parigi, il capo dello Stato francese ha organizzato al Grande anfiteatro della Sorbona il summit “Choose Europe for Science” con l’obiettivo di trasformare il continente europeo in una calamita per i cervelli in fuga dai tagli draconiani alla ricerca del presidente americano Donald Trump. All’iniziativa, cui ha partecipato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, erano stati invitati, oltre ai rappresentanti di alcune delle principali università d’Europa, i ministri della Ricerca Ue e alcuni extra-Ue. Ma a rappresentare l’Italia, ieri, non c’era nessun ministro, né segretario di Stato, ma “solo” l’ambasciatrice in Francia, Emanuela d’Alessandro. Una scelta diplomatica non certo casuale da parte di Roma, per marcare la propria ostilità all’iniziativa in solitaria promossa da Macron, visto che il prossimo 23 maggio, a Bruxelles, c’è il Consiglio Competitività e Ricerca: un quadro più adeguato per dialogare tra partner Ue.

LA MISSIVA

«Come richiesto dalla commissaria europea Zaharieva (commissaria per la Ricerca e l’Innovazione, ndr), l’Italia sta fornendo alla Commissione europea l’insieme delle misure nazionali adottate per attrarre scienziati e ricercatori da ogni parte del mondo, una misura utile per un eventuale coordinamento e armonizzazione delle iniziative a livello europeo. Proprio in quest’ottica, l’Italia considera il Consiglio Competitività e Ricerca, in programma il 23 maggio a Bruxelles, l’occasione ideale e il formato istituzionale più appropriato per un confronto efficace tra Stati membri e per definire insieme, e non solo in ottica prevalentemente nazionale, politiche comuni concrete, sostenibili e lungimiranti», fanno sapere fonti dell’ambasciata italiana a Parigi.