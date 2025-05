Ue, "sanzioni per 100 miliardi": dichiarazione di guerra a Trump

L'Ue prevede di colpire circa 100 miliardi di euro di merci Usa con dazi aggiuntivi se i negoziati non andranno a buon fine. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Stando a quanto trapelato finora, la presentazione del piano potrebbe avvenire già nella giornata di domani, mercoledì 7 maggio, durante la riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27. In ogni caso, l'esecutivo Ue ha comunque intenzione di aprire un periodo di consultazione di un mese prima di ultimare l'elenco.

Le misure, tuttavia, scatterebbero solo in caso di fallimento dei negoziati, in merito ai quali l'Ue sta perfezionando la sua proposta. Interpellate sul tema, fonti ufficiali della Commissione hanno replicato con un secco "no comment". Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent, invece, in audizione al Congresso, ha confermato quanto già affermato dal presidente Trump. "Forse già questa settimana annunceremo accordi commerciali con alcuni dei nostri maggiori partner commerciali". Ancora nessuna trattativa, invece, con Pechino, come confermato sempre da Bessent.