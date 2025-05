Tutto lo spirito british raccontato in 52 voci: cosa significa essere inglesi

Churchill... diceva di aver preso dal bere molto più di quanto il bere avesse preso da lui». «La vecchia boutade wildiana, secondo cui il cattolicesimo è una religione di santi e peccatori, mentre l’anglicanesimo è roba da persone rispettabili». «Dalla Spagna all’Irlanda, dall’Argentina alla Persia, l’anglofobia è stata una passione universale, ma solo la Francia è riuscita a sublimarla in un genere letterario». «L’aristocrazia è stata un’invenzione utile se accettiamo che, in pratica, come sottolinea Roger Scruton, era un modo per distinguere le persone non tanto per la crudezza del denaro e della gerarchia quanto per mezzi più sottili come l’istruzione». «Se vogliamo sapere perché l’Aston Martin è diventata la rivendicazione di una certa essenza inglese, basta confrontarla con una qualsiasi Ferrari: laddove la sportiva italiana è di un rosso o un giallo che dice «guardatemi», con i suoi fari che emergono dal cofano come la pinna di uno squalo, l’Aston Martin pare sempre mostrarsi come una potenza di serena, contenuta maestosità, come un purosangue in stato di calma».

E così via.... Paese che ha lanciato la modernità col liberali«C smo e il sistema parlamentare, esportatore di mode da Lord Brummel e dal calcio ai Beatles e alle Spice Girls, l’Inghilterra è allo stesso tempo un Paese che mantiene ostinati tratti distintivi arcaizzanti: dalla monarchia alla nobiltà passando per la guida a sinistra o il suo sistema di misurazione. Una terra un po’ paradossale, che in modo in apparenza altrettanto paradossale in questo Anglofilia. Piccolo glossario sentimentale della cultura inglese (Graphe.it, 414 pp., € 20,90) è presentata agli italiani da uno spagnolo con la presentazione di un Accademico di Francia. Ma tutto ha una chiave. Nato a Madrid nel 1980, giornalista politico e culturale per varie testate dopo aver studiato Lettere e biblioteconomia presso l’Università Complutense di Madrid, Ignacio Peyró ha una traiettoria intellettuale di vasto respiro: dalla traduzione di Kipling a libri di cucina, passando per una biografia di Julio Iglesias, l’appartenenza al Cons i gli o dell’agenzia di stampa Efe e l’incarico di consigliere e speechwriter del primo ministro spagnolo.