Re Carlo, "Harry e Meghan non invitati": rottura profonda

Sempre più tesi i rapporti tra la famiglia reale e il principe Harry: lo dimostra l'ultima decisione di Re Carlo. Secondo fonti vicine a Palazzo, il sovrano avrebbe deciso di non invitare né il suo secondogenito né la moglie Meghan Markle allo storico evento estivo della Royal Family nella residenza di Balmoral, in Scozia. Sarebbe la prima volta. Nonostante le difficoltà in famiglia degli ultimi anni, Carlo aveva sempre mantenuto aperta la porta del castello scozzese al duca di Sussex, onorando la tradizione inaugurata da sua madre, la Regina Elisabetta. Harry ci sarebbe rimasto molto male, anche se negli ultimi anni non ha mai accettato l'invito. Quest’anno qualcosa è cambiato a monte.

Harry e Carlo non si vedono da quando il principe è andato nel Regno Unito per far visita al padre dopo la diagnosi di cancro nel febbraio 2024. E allo stesso tempo non andrebbero bene nemmeno i rapporti tra Harry e il fratello William, erede al trono d'Inghilterra. E all'orizzonte non ci sarebbero segnali di un ritorno alla normalità.