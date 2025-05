Donald Trump sotto assedio: 181 sentenze in 130 giorni

Prima delle elezioni del novembre scorso, Donald Trump era stato molto “vocale” nei confronti della magistratura americana che lo aveva rinviato a giudizio per ben quattro volte in pochi mesi nel disperato (quanto poi vano) tentativo di frenarne la marcia vincente verso la Casa Bianca. Alcuni di quei “giudici anti-Trump” sono diventati autentiche star grazie ai media. È il caso del giudice della Corte Suprema dello Stato di New York, Juan Merchan, che ha sovrinteso al processo in cui Trump era accusato di aver pagato l’ex pornostar Stormy Daniels. O della procuratrice dello Stato di New York, Letitia James, alla guida dell'accusa per frode mossa nei confronti del tycoon. O, ancora, della procuratrice distrettuale della Contea di Fulton, Fani Willis, che lo ha accusato di aver tentato di modificare l’esito del voto in Georgia durante le presidenziali del 2020.

Da quando si è insediato alla Casa Bianca, Trump ha smorzato i toni, ma con gli avversari politici fuori gioco, il ruolo degli anti-Trump è stato raccolto con entusiasmo dai giudici, che hanno messo lo zampino pressoché in ogni ambito in cui la nuova amministrazione abbia cercato di sterzare la politica americana. I magistrati hanno sospeso o annullato migliaia di licenziamenti ordinati dall’amministrazione per snellire la burocrazia federale ed eliminare enti sovradimensionati o giudicati improduttivi. Hanno impedito il congelamento di tre triliardi di dollari di finanziamenti federali agli Stati e a favore di enti e associazioni incaricati di promuovere le cosiddette pratiche di inclusione. Hanno emanato sospensive dell’ordine esecutivo con cui il presidente aveva fermato l’acquisizione della cittadinanza americana per diritto di nascita.