Charlotte, Iryna Zarutska uccisa senza ragione: l'afroamericano presto libero?

Potrebbe presto tornare libero Decarlos Brown Jr, l'assassino di Iryna Zarutska, la 23enne ucraina uccisa a coltellate il 22 agosto 2025 su un treno a Charlotte, negli Stati Uniti. L'afroamericano colpì la ragazza alle spalle con un coltello. Adesso il processo a carico dell'uomo sarebbe fermo dopo la perizia psichiatrica. Perizia da cui sarebbe emersa una condizione di infermità mentale. Stando alle leggi americane, se l'assassino non dovesse recuperare le sue facoltà mentali all'interno della struttura in cui è detenuto, allora potrebbe essere rimesso direttamente in libertà.
Il killer, con diversi precedenti penali, era stato arrestato subito dopo l'aggressione con le accuse di omicidio di primo grado e di violenza su sistema di trasporto. A fine 2025 era stato giudicato non idoneo a sostenere il processo per problemi mentali. Dunque, era stato dichiarato incapace di intendere e di volere, con necessità di ulteriori valutazioni. Mentre oggi, aprile 2026, la difesa ha chiesto un rinvio di circa sei mesi del processo per proseguire gli accertamenti sulla sua capacità mentale. Un rinvio che comprende anche l'udienza chiave che dovrà stabilire se per Brown sarà richiesta la pena di morte.
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Il processo, quindi, è bloccato. E potrebbe addirittura concludersi con un’assoluzione. Se la condizione mentale dell'assassino non dovesse cambiare, non si potrebbe rimanere in attesa del processo per sempre. In alcuni Stati americani, come la Carolina del Nord, il recupero dell'idoneità processuale potrebbe richiedere mesi, se non anni, a causa della mancanza di posti nelle strutture psichiatriche pubbliche. A quel punto, quindi, le accuse potrebbero essere sospese o archiviate senza processo.
Un epilogo, questo, che lascia sconcertati. La vicenda aveva colpito particolarmente l'opinione pubblica americana e non solo, dal momento che la giovane, una rifugiata ucraina scappata dalla guerra, era stata accoltellata alle spalle senza alcun motivo mentre era di ritorno a casa dopo il suo turno di lavoro. Il tutto davanti a degli estranei che non avevano saputo come reagire in quel momento. L'accoltellamento era stato ripreso dalle telecamere a bordo del treno e il video aveva subito fatto il giro del mondo, suscitando indignazione e anche timore per la sicurezza sui mezzi pubblici.