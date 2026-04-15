Charlotte, Iryna Zarutska uccisa senza ragione: l'afroamericano presto libero?

Potrebbe presto tornare libero Decarlos Brown Jr, l'assassino di Iryna Zarutska, la 23enne ucraina uccisa a coltellate il 22 agosto 2025 su un treno a Charlotte, negli Stati Uniti. L'afroamericano colpì la ragazza alle spalle con un coltello. Adesso il processo a carico dell'uomo sarebbe fermo dopo la perizia psichiatrica. Perizia da cui sarebbe emersa una condizione di infermità mentale. Stando alle leggi americane, se l'assassino non dovesse recuperare le sue facoltà mentali all'interno della struttura in cui è detenuto, allora potrebbe essere rimesso direttamente in libertà.

Il killer, con diversi precedenti penali, era stato arrestato subito dopo l'aggressione con le accuse di omicidio di primo grado e di violenza su sistema di trasporto. A fine 2025 era stato giudicato non idoneo a sostenere il processo per problemi mentali. Dunque, era stato dichiarato incapace di intendere e di volere, con necessità di ulteriori valutazioni. Mentre oggi, aprile 2026, la difesa ha chiesto un rinvio di circa sei mesi del processo per proseguire gli accertamenti sulla sua capacità mentale. Un rinvio che comprende anche l'udienza chiave che dovrà stabilire se per Brown sarà richiesta la pena di morte.