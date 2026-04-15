Donald Trump abbracciato a Gesù, l'ultima provocazione: "Mostri satanici..."

Donald Trump ci ricasca: dopo il fotomontaggio che lo ritraeva come un santo guaritore intento a curare un malato, ora il presidente degli Stati Uniti rilancia sul suo social network Truth il post di un account X, "Irish for Trump", in cui la sua immagine compare accanto a quella di Gesù. Quest'ultimo tiene una mano sulla spalla del tycoon mentre sullo sfondo c'è la bandiera degli Stati Uniti che si sfuma in una luce abbagliante. "Ai pazzi della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io lo trovo davvero fantastico!!!", ha scritto il capo della Casa Bianca nella didascalia a corredo del post. Un messaggio che pare essere solo l'ultima delle sue provocazioni.

Invece, il post originale di "Irish for Trump", con la foto generata dall'Intelligenza Artificiale di Trump insieme a Gesù, recita: "Non sono mai stato un uomo molto religioso... ma non vi sembra, con tutti questi mostri satanici, demoniaci e dediti al sacrificio di bambini che vengono smascherati... che Dio stia forse giocando la sua carta Trump?".

Intanto, nello scontro tra Trump e Papa Leone XIV, definito un "debole" dal tycoon, si è inserito il vicepresidente americano JD Vance. Quest'ultimo ha ammonito il Pontefice a "essere cauto quando parla di questioni teologiche". Durante un evento in Georgia, organizzato dal gruppo conservatore Turning Point Usa, Vance ha dichiarato che se il Papa intende "esprimere un'opinione su questioni teologiche", i suoi commenti devono essere "ancorati alla verità". Lo riporta il New York Times. Infine, il vicepresidente Usa ha cercato di ridimensionare il dibattito tra Trump e Leone XIV dicendo: "Ho molto rispetto per il Papa. Mi piace. Lo ammiro. Ho avuto modo di conoscerlo un po', non mi disturba quando parla di questioni di attualità, francamente, nemmeno quando non sono d'accordo con il modo in cui applica un particolare principio".