Trump, bacchettata all'Europa: "Dazi al 25% su auto e camion"

“Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale pienamente concordato la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione europea per le auto e i camion che entrano negli Stati Uniti”: il presidente Usa Donald Trump lo ha annunciato sul suo social Truth. Aggiungendo: “Il dazio sarà aumentato al 25%”.

Il capo della Casa Bianca ha assicurato anche che "è pienamente inteso e concordato che, se produrranno auto e camion negli stabilimenti statunitensi, non ci sarà ALCUN DAZIO. Molti stabilimenti automobilistici e di camion sono attualmente in costruzione, con oltre 100 miliardi di dollari investiti, un RECORD nella storia della produzione di auto e camion. Questi stabilimenti, con personale americano, apriranno presto. Non c'è mai stato nulla di simile a ciò che sta accadendo oggi in America!". Una decisione, quella del tycoon, che rischia di riaprire le tensioni commerciali transatlantiche tra Washington e Bruxelles, in un settore, quello dell'automotive, già sensibile per entrambe le economie.

Non è tardata ad arrivare la replica di Bruxelles. Il presidente della commissione commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha definito i nuovi dazi “inaccettabili”, una dimostrazione che gli Stati Uniti sono un partner “inaffidabile”. “Il Parlamento europeo continua a rispettare l'accordo siglato in Scozia, lavorando per finalizzare la legislazione. Mentre l'Ue mantiene gli impegni, la controparte statunitense continua a non rispettarli”, ha specificato il politico tedesco in un post su X.