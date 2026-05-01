Spiagge, quali sono le più belle del 2026 (ci sono anche due italiane)

Le migliori spiagge 2026? Una classifica è stata stilata, a livello internazionale, da The World’s 50 Best Beaches e si basa sul lavoro di oltre mille tra giudici, esperti e “Ambasciatori della spiaggia”. Diversi gli indicatori dietro i punteggi, come la bellezza naturale, la presenza e la tutela della fauna, le condizioni del mare, la qualità dell’esperienza sonora, l'assenza di folla e il livello di conservazione dell’ecosistema.

Secondo i dati ufficiali, il primo posto va a Entalula Beach, nelle Filippine. Al secondo posto, ecco Fteri Beach in Grecia. E a completare il podio Wharton Beach, in Australia. Le altre località nella Top 10, invece, sono: East Beach a Vomo Island (Fiji), Nosy Iranja in Madagascar, Dhigurah alle Maldive e la Playa Balandra in Messico.