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Spiagge, quali sono le più belle del 2026 (ci sono anche due italiane)

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venerdì 1 maggio 2026
Spiagge, quali sono le più belle del 2026 (ci sono anche due italiane)

1' di lettura

Le migliori spiagge 2026? Una classifica è stata stilata, a livello internazionale, da The World’s 50 Best Beaches e si basa sul lavoro di oltre mille tra giudici, esperti e “Ambasciatori della spiaggia”. Diversi gli indicatori dietro i punteggi, come la bellezza naturale, la presenza e la tutela della fauna, le condizioni del mare, la qualità dell’esperienza sonora, l'assenza di folla e il livello di conservazione dell’ecosistema. 

Secondo i dati ufficiali, il primo posto va a Entalula Beach, nelle Filippine. Al secondo posto, ecco Fteri Beach in Grecia. E a completare il podio Wharton Beach, in Australia. Le altre località nella Top 10, invece, sono: East Beach a Vomo Island (Fiji), Nosy Iranja in Madagascar, Dhigurah alle Maldive e la Playa Balandra in Messico.

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L'Italia si inserisce nella Top 50, con due spiagge, entrambe in Sardegna: Cala dei Gabbiani (18ª posizione) e La Pelosa (48ª posizione), a Stintino, che resiste tra le migliori al mondo anche grazie alle rigide misure di tutela, dal numero chiuso ai limiti sugli accessi. Una spiaggia, in particolare, la celebre Cala Goloritzé, vincitrice nel 2025, non compare più nella classifica perché entrata nella categoria “Best of the Best”, una sorta di élite permanente riservata alle spiagge già consacrate. 

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