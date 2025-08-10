Emmanuel Macron umiliato dagli Usa: come si è fatto fuori da solo

Emmanuel Macron non solo non è riuscito a creare la “dinamica collettiva” tanto auspicata attorno al riconoscimento della Palestina come Stato autonomo e indipendente, ma continua a collezionare schiaffi diplomatici sulla scena internazionale. In un’intervista alla rete cattolica Ewtn, nel quadro della trasmissione The World Over with Raymond Arroyo, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha affermato che l’annuncio del presidente francese di riconoscere uno Stato palestinese (il riconoscimento ufficiale avverrà a settembre nel quadro della sessione annuale dell’assemblea generale delle Nazioni Unite) ha portato al fallimento dei colloqui per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, rafforzando il gruppo terroristico palestinese. «I colloqui con Hamas sono falliti il giorno in cui Macron ha preso la decisione unilaterale di riconoscere lo Stato palestinese», ha dichiarato Rubio all’emittente televisiva americana.

«Poi si fanno avanti altri Paesi e dicono: “Beh, se non c’è un cessate il fuoco entro settembre, riconosceremo uno Stato palestinese”. Se fossi Hamas, concluderei sostanzialmente che se non facciamo un cessate il fuoco potremmo essere ricompensati, potremmo considerarlo una vittoria. Quindi quei messaggi, sebbene in gran parte simbolici nella loro intenzione, in realtà hanno reso più difficile ottenere la pace e raggiungere un accordo con Hamas», ha proseguito Rubio. Alla stregua del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ma anche dei rappresentanti della comunità ebraica francese, il segretario di Stato americano è convinto che la decisione precipitata di Macron abbia fatto fallire i negoziati per la liberazione degli ostaggi israeliani, nelle mani di Hamas dal 7 ottobre 2023, e dato un nuovo slancio a Hamas. «La creazione di uno Stato palestinese non è una questione realistica: è impossibile definirne i confini o sapere chilo governerebbe. Uno Stato, o anche solo una regione autonoma, può essere istituito solo se è possibile determinare chi ne assicurerà il controllo», ha dichiarato Rubio a Ewtn.