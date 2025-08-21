Orban dice no all'Ucraina nell'Ue. E Trump lascia il dossier a Rubio

Il ministro degli Esteri dell'Ungheria, Péter Szijjarta, ha smentito che ci sia stata una telefonata fra Donald Trump e il premier ungherese Viktor Orban lunedì scorso in cui il presidente Usa avrebbe chiesto il motivo per cui Budapest sta bloccando i negoziati di adesione dell'Ucraina all'Ue. Lo ha riportato i media ungheresi, citando le dichiarazioni di Szijjartó nella trasmissione Harcosok Oraja. "Vorrei chiarire che non c'è stata alcuna conversazione telefonica di questo tipo. Non c'è stata", "non è solo l'argomento che non è stato affrontato", ha detto il ministro, riferendosi a quanto il 19 agosto aveva riportato l'agenzia Bloomberg.

Secondo l'agenzia Trump avrebbe chiamato Orban dopo i colloqui a Washington di lunedì e la telefonata sarebbe avvenuta perché alcuni politici europei avrebbero chiesto al magnate di convincere Orban a non bloccare i colloqui sull'adesione di Kiev all'Ue. "Non è successo, e la nostra posizione non è cambiata: siamo contrari all'ingresso" di Kiev nell'Unione, ha comunque ribadito il ministro parlando ai giornalisti.