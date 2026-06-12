Usa-Iran, "accordo di pace: la firma a Ginevra". Poi le accuse incrociate: l'intesa è un mistero

Il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare la guerra del Golfo potrebbe essere firmato già domenica dal vice presidente americano JD Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Baqer Ghalibaf.
TRUMP SMENTISCE TEHERAN - "Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media che diffondono fake news non hanno nulla a che fare con quelle concordate per iscritto". Lo scrive il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth. "Quello che hanno detto, compresa la loro debole e patetica dichiarazione sul raggiungimento dell'accordo, non ha nulla a che vedere con la verità", ha aggiunto Trump. "Sono persone con cui è davvero disonorevole avere a che fare. Con loro non esiste la buona fede. Incredibile" Inoltre, il loro attacco con i droni di ieri sera contro le navi indiane in uscita dallo Stretto di Hormuz, che è stato totalmente respinto, è assolutamente inaccettabile", ha scritto ancora prima dell'affondo: "Meglio che si diano una regolata, in fretta".
JD VANCE A GINEVRA - Lo ha detto una fonte occidentale alla Reuters, ripresa dal sito di Haaretz, confermando che la sede più probabile per la cerimonia della firma appare essere Ginevra. Si sta ancora negoziando, aggiunge la fonte, la versione finale del memorandum, con i pasdaran fermi nella posizione che l'intesa debba coinvolgere anche la fine delle ostilità in Libano. L'obiettivo, conclude la fonte, è di arrivare entro domani alla versione finale in modo da poter avere la firma domenica.
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FIRMA E FASE DUE - Secondo la Cnn, la cerimonia della firma segnerà l'inizio della "fase due" dei negoziati diplomatici. Anche la data non è casuale: la firma di domenica coinciderebbe con i festeggiamenti per il compleanno di Trump già previsti alla Casa Bianca. Le stesse fonti fanno poi notare che la cerimonia si svolgerà non lontano da Evian, la località francese dell'Alta Savoia sul lago Lemano, dove lunedì è atteso il presidente americano per partecipare al vertice del G7. Nulla però è stato confermato e fonti iraniane fanno sapere che per la firma della 'dichiarazione di Islamabad', come il testo da più parti è chiamato in riconoscimento del ruolo centrale svolto dal Pakistan nella mediazione, si sta prendendo in considerazione anche Vienna, riporta ancora la Cnn.
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GELO-TEHERAN - Ufficialmente, in ogni caso, Teheran frena. L'agenzia iraniana Fars, affiliata ai Guardiani della Rivoluzione, ha respinto le speculazioni su accordi imminenti, firme in Svizzera o faccia a faccia. Tutto questo "non è altro che un malinteso delle proposte e un'illusione americana", ha scritto l'agenzia.
I PUNTI DELL'INTESA - Secondo Axios, Trump avrebbe accettato che una possibile soluzione alla questione nucleare iraniana sia la diluizione dell'uranio altamente arricchito all'interno dell'Iran, sotto la supervisione degli ispettori delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti avevano insistito affinché tutto il materiale nucleare altamente arricchito fosse rimosso dall'Iran. Qualsiasi passo concreto relativo al programma nucleare di Teheran sarebbe inserito in un accordo più ampio che potrebbe essere raggiunto dopo la firma del memorandum d'intesa, che in ogni caso secondo Trump prevede la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz senza pedaggi e il ritorno ai volumi di traffico marittimo precedenti alla guerra entro 30 giorni.