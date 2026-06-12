Usa-Iran, "accordo di pace: la firma a Ginevra". Poi le accuse incrociate: l'intesa è un mistero

Il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare la guerra del Golfo potrebbe essere firmato già domenica dal vice presidente americano JD Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Baqer Ghalibaf.

TRUMP SMENTISCE TEHERAN - "Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media che diffondono fake news non hanno nulla a che fare con quelle concordate per iscritto". Lo scrive il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth. "Quello che hanno detto, compresa la loro debole e patetica dichiarazione sul raggiungimento dell'accordo, non ha nulla a che vedere con la verità", ha aggiunto Trump. "Sono persone con cui è davvero disonorevole avere a che fare. Con loro non esiste la buona fede. Incredibile" Inoltre, il loro attacco con i droni di ieri sera contro le navi indiane in uscita dallo Stretto di Hormuz, che è stato totalmente respinto, è assolutamente inaccettabile", ha scritto ancora prima dell'affondo: "Meglio che si diano una regolata, in fretta".

JD VANCE A GINEVRA - Lo ha detto una fonte occidentale alla Reuters, ripresa dal sito di Haaretz, confermando che la sede più probabile per la cerimonia della firma appare essere Ginevra. Si sta ancora negoziando, aggiunge la fonte, la versione finale del memorandum, con i pasdaran fermi nella posizione che l'intesa debba coinvolgere anche la fine delle ostilità in Libano. L'obiettivo, conclude la fonte, è di arrivare entro domani alla versione finale in modo da poter avere la firma domenica.