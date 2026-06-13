Gwyneth Paltrow testimonial dello spot a Tel Aviv, travolta dagli insulti

Gwyneth Paltrow è finita al centro delle polemiche online dopo essere apparsa come testimonial di un progetto immobiliare di lusso in Israele. La scelta dell’attrice premio Oscar ha scatenato reazioni contrastanti sui social, dove molti utenti hanno criticato la campagna pubblicitaria mettendola in relazione con il contesto del conflitto in corso nella regione.

Secondo quanto riportato da diversi media israeliani, tra cui Haaretz, Paltrow è protagonista di uno spot realizzato per promuovere un nuovo complesso residenziale di lusso sviluppato dal gruppo immobiliare Aviv Melisron. Il progetto, denominato “51 Park”, si trova a Herzliya, località a nord di Tel Aviv. Il piano prevede la costruzione di 646 appartamenti distribuiti in due torri di 51 piani ciascuna, situate tra due parchi pubblici. L’iniziativa si inserisce nel segmento dell’edilizia residenziale di alta gamma in una delle aree più sviluppate del Paese.

La campagna pubblicitaria ha però generato un acceso dibattito online. Numerosi utenti hanno criticato la partecipazione dell’attrice, ritenendo la scelta inopportuna alla luce della situazione umanitaria a Gaza e in Libano, nel contesto delle tensioni legate alla guerra in Medio Oriente tra Israele e Iran. Al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte dell’attrice in merito alle polemiche. La vicenda si aggiunge ad altre discussioni recenti che hanno coinvolto figure del mondo dello spettacolo schierate o associate a campagne commerciali in contesti geopolitici sensibili.



