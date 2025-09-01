Taiwan, il drone-kamikaze che terrorizza la Cina: come può colpire

Venti di guerra in oriente, con la Cina che da anni minaccia Taiwan. E non a caso l'Isola sta accelerando lo sviluppo di un nuovo drone militare destinato a rafforzare le proprie capacità difensive. La società statunitense Kratos Defense & Security Solutions, specializzata in tecnologie per la difesa, ha confermato una collaborazione con il National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST) di Taipei per la progettazione di un velivolo senza pilota ispirato al drone bersaglio MQM-178 Firejet. Insomma, in difesa di Taiwan ci sono gli Stati Uniti, non è certo una novità.

Il nuovo modello di drone, battezzato Chien Feng IV, dovrebbe essere un drone kamikaze economico e a lungo raggio, con prospettive non solo per l’impiego da parte delle forze armate taiwanesi, ma anche per possibili esportazioni.

Secondo quanto riportato dallo United Daily News, il progetto del Chien Feng IV è frutto di intensi investimenti in ricerca da parte di NCSIST. La presentazione ufficiale del drone - ricorda Il Giornale - è attesa per il mese prossimo in occasione della Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition. “Siamo entusiasti di questa partnership con NCSIST”, ha dichiarato a The War Zone Steve Fendley, presidente della divisione Unmanned Systems di Kratos. “Lo sviluppo del sistema, basato sull’MQM-178, è iniziato a inizio anno e procede a ritmo sostenuto”.