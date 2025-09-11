Alexander Merz, "online il numero del Cancelliere": un caso in Italia

Una notizia curiosa, ma allo stesso tempo preoccupante, arriva dalla Germania. I numeri di cellulare del cancelliere tedesco, Friedrich Merz, dei membri del governo, dei capi delle agenzie governative e dei principali ufficiali militari tedeschi circolano online tramite provider commerciali. E le informazioni sul caso sono pervenute da un informatore in Italia. Il soggetto in questione ha infatti contattato le autorità interessate e quelle tedesche. Su richiesta, il Bsi ha confermato che il numero del suo presidente trovato era "corretto e ancora attuale".

Come sottolinea il Tempo, l'agenzia ha rilevato "un rischio maggiore di attacchi di phishing mirati o furto di identità a causa dell'aggregazione dei dati, della loro origine poco chiara, della loro tempestività e della facilità di accesso agli stessi". Subito dopo ha spiegato di essere in contatto con l'Ufficio federale di polizia criminale, i ministeri e le parti interessate e di stare "esaminando attentamente i possibili passi successivi". Stesso discorso per Louisa Specht-Riemenschneider, Commissaria federale per la protezione dei dati.