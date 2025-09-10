Afd a valanga in Germania: vola al 39 per cento

L'Afd al 39 per cento. Alternative für Deutschland, partito di estrema destra tedesco, conquista più di altri un Land e non si esclude che il prossimo anno non possa avere il primo capo di governo nella Sassonia-Anhlat, nella ex Ddr. Stando ai numeri citati da Italia Oggi, in Sassonia-Anhalt, dall’ultima elezione regionale nel 2021, l’Afd è quasi raddoppiata. A conti fatti si parla di più 19 punti dal 20 al 39, superando al primo posto la Cdu, che scende dal 37 al 27. Ancora a giugno, era al 34, e l’Afd al 30. La Linke, all’estrema sinistra, guadagna tre punti e giunge al 13. Il tutto mentre i socialdemocratici sono fermi su un umiliante sette.

E ancora, i verdi vengono dimezzati dal 6 al 3. Cifra che li escluderebbe dal parlamento regionale. Tutti insieme non potrebbero formare una coalizione per bloccare l’Afd. Da qui l'ottimismo del co-leader dell'AfD, Tino Chrupalla. Se non l'anno prossimo "governeremo in Sassonia-Anhalt, al più tardi entro il 2029 a livello federale". "Rimetteremo in carreggiata questa nave ", ha affermato Chrupalla durante un evento del partito ad Abensberg, nella Bassa Baviera. E ancora: "Coloreremo il Paese di blu", ha aggiunto riferendosi al colore del partito. Chrupalla ha poi criticato il leader della Csu, Markus Soeder e il cancelliere Friedrich Merz che, a suo giudizio, ha infranto ogni promessa elettorale, ad esempio sulla politica fiscale.