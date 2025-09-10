Afd a valanga in Germania: vola al 39 per cento

L'Afd al 39 per cento. Alternative für Deutschland, partito di estrema destra tedesco, conquista più di altri un Land e non si esclude che il prossimo anno non possa avere il primo capo di governo nella Sassonia-Anhlat, nella ex Ddr. Stando ai numeri citati da Italia Oggi, in Sassonia-Anhalt, dall’ultima elezione regionale nel 2021, l’Afd è quasi raddoppiata. A conti fatti si parla di più 19 punti dal 20 al 39, superando al primo posto la Cdu, che scende dal 37 al 27. Ancora a giugno, era al 34, e l’Afd al 30. La Linke, all’estrema sinistra, guadagna tre punti e giunge al 13. Il tutto mentre i socialdemocratici sono fermi su un umiliante sette.
E ancora, i verdi vengono dimezzati dal 6 al 3. Cifra che li escluderebbe dal parlamento regionale. Tutti insieme non potrebbero formare una coalizione per bloccare l’Afd. Da qui l'ottimismo del co-leader dell'AfD, Tino Chrupalla. Se non l'anno prossimo "governeremo in Sassonia-Anhalt, al più tardi entro il 2029 a livello federale". "Rimetteremo in carreggiata questa nave ", ha affermato Chrupalla durante un evento del partito ad Abensberg, nella Bassa Baviera. E ancora: "Coloreremo il Paese di blu", ha aggiunto riferendosi al colore del partito. Chrupalla ha poi criticato il leader della Csu, Markus Soeder e il cancelliere Friedrich Merz che, a suo giudizio, ha infranto ogni promessa elettorale, ad esempio sulla politica fiscale.
Merz "dice stro***e": Germania nel caos, chi scarica il cancelliereSi annuncia uno scontro, in Germania, tra le due anime del governo federale, quella di centrodestra della Cdu/Csu e quel...
La riprova? La rilevazione pubblicata da Zdf: il cancelliere ha raccolto il livello più basso di consensi dall’inizio della legislatura. Appena il 46 per cento degli interpellati considera il suo lavoro buono, altrettanti tedeschi danno una valutazione negativa della sua prestazione.