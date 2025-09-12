Charlie Kirk, "arrestato il killer: consegnato da un familiare". Trump: "Pena di morte"

L'assassino di Charlie Kirk è stato arrestato ed è sotto custodia delle autorità. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una intervista a Fox News. Il giovane che mercoledì sera ore italiane ha sparato un colpo di fucile a distanza al giovane attivista conservatore durante un dibattito pubblico alla Utah Valley University a Salt Lake City sarebbe stato consegnato alle autorità dal padre "Spero che venga condannato a morte", ha commentato Trump ribadendo una posizione già espressa nelle scorse ore dal governatore dello Utah.

La persona arrestata sarebbe Tyler Robinson, un ventiduenne dello Utah. Lo scrive il New York Post. In precedenza il New York Times aveva parlato di un giovane sui vent'anni. L'arresto sarebbe avvenuto a Saint George, città di poco meno di 100mila abitanti nello Stato dello Utah, non lontano dallo Zion National Park e circa 400 chilometri a sud-est dalla Utah Valley University. Le autorità federali non hanno ancora reso nota l'identità del sospetto perché è ancora in corso l'esecuzione di mandati di perquisizione e l'attività di raccolta di prove.

L'Fbi aveva diffuso il video della fuga del presunto assassino di Kirk: l'uomo era stato ripreso mentre saltava dal tetto di un edificio dopo la sparatoria, dandosi poi alla macchia. Il fucile con cui aveva sparato è stato ritrovato in un bosco vicino al campus. Non è ancora nota l'identità dell'assassino, sulle munizioni ritrovate sono stati trovati slogan pro-trans e anti-fascisti.

Trump ha detto che l'arrestato sarebbe l'assassino "con altro grado di certezza". Kirk era diventato famosissimo anche sui social per i suoi dibattiti accesissimi, ma sempre molto educati (perlomeno da parte sua) con gli studenti nelle università, un format geniale dal titolo "Prove me wrong" (dimostra che sbaglio) con cui metteva spesso e volentieri in difficoltà i suoi interlocutori smantellando le certezze della ideologia woke e liberal e mettendone in rilievo le contraddizioni e gli estremismi. Non solo, la sua organizzazione politica Turning Point Usa era diventata una delle più potenti macchine di dibattito intellettuale del Paese, considerata la "fabbrica" del pensiero Maga. "Charlie - ha detto Trump - era una persona fantastica e non meritava questo. Ha lavorato duramente e bene. Tutti gli volevano bene".

Come detto il killer, per il quale l'Fbi aveva stabilito una ricompensa di 100mila dollari a chiunque fornisse informazioni utili a identificarlo, è stato segnalato alla polizia da "una persona a lui vicina", per poi chiarire che si è trattato del padre. "In pratica, qualcuno che gli era molto vicino lo ha denunciato. Qualcuno che gli è vicino riconosce anche una piccola inclinazione della testa, cosa che nessun altro farebbe", ha spiegato Trump. Il killer sarebbe stato convinto dal padre a consegnarsi dopo che un "sacerdote coinvolto nelle forze dell'ordine" lo aveva riconosciuto. In ogni caso l'attentato a Kirk, ha sottolineato il presidente, sembra essere un "episodio isolato, non parte di una rete".