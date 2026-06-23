Francia, il "terzo uomo" di Macron per rimanere all'Eliseo

Emmanuel Macron continua a sognare un candidato-presidente del suo campo politico che gli tenga il posto al caldo per cinque anni, prima di un suo ritorno nel 2032 quando potrà nuovamente presentarsi alle elezioni presidenziali. Ieri Le Parisien ha pubblicato un saporito retroscena sulla strategia del presidente francese, che nel 2027 non potrà ricandidarsi all’Eliseo per sopraggiunti limiti di mandato: assieme ai suoi consiglieri, Macron sarebbe alla ricerca di un “terzo uomo” per proteggere la sua eredità, dinanzi alla lotta spietata tra idue ex premier Gabriel Attal, candidato di Renaissance, e Édouard Philippe, candidato di Horizons. «Tra Attal e Philippe, le primarie non ufficiali sono già mortifere», ha commentato in forma anonima un deputato macronista, riferendosi alla guerra tra i due candidati centristi, che si pestano i piedi e rischiano di disperdere i voti del cosiddetto “blocco centrale”. Lo scorso 16 giugno, Attal e Philippe sono riusciti nell’impresa di visitare contemporaneamente la stessa fiera, Eurosatory, senza mai incontrarsi. «C’è molta gente. Non sono in guerra con Gabriel Attal», ha cercato di minimizzare Philippe. «Mi rifiuto di entrare in una faida», ha risposto Attal. Ma in privato il duello tra i due ex premier macronisti è sempre più aspro. Di certo il traffico al centro rischia di disegnare uno scenario Mélenchon-Bardella al secondo turno delle presidenziali del prossimo anno, ossia uno scontro tra il leader dell’estrema sinistra e quello della destra identitaria: uno scenario che Macron vuole evitare a tutti i costi.

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Lo scorso aprile il presidente francese ha chiesto a un deputato centrista come vede la situazione per il 2027. «Vedo Castex, Darmanin o Lecornu», ha risposto il deputato. E Macron ha annuito: «Sono d’accordo». L’inquilino dell’Eliseo, che ha un pessimo rapporto con i suoi due ex primi ministri Attal e Philippe, vedrebbe di buon occhio l’emergere di una nuova figura, più leale. Perché no, dunque, un altro ex, ma più consensuale, come Jean Castex, attuale presidente della Sncf, le ferrovie francesi? Nella short-list del “terzo uomo” ci sarebbe anche Darmanin, attuale ministro della Giustizia diventato un giannizzero del macronismo dopo i suoi anni accanto a Sarkozy, ma anche Sébastien Lecornu, l’attuale premier, soprannominato il “monaco-soldato” di Macron per la sua fedeltà al presidente, e persino l’ex ministro dell’Economia Bruno Le Maire. L’inquilino dell’Eliseo, secondo quanto rivelato dal libro “La foudre et les cendres. Macron, les secrets d’une succession interdite” di Louis Hausalter, aveva già abbozzato lo scenario del “terzo uomo” con il leader dei centristi del MoDem François Bayrou, ricevendo in risposta un cordiale «non, merci». L’altro nome evocato era proprio quello dell’ex primo ministro Jean Castex, figura discreta e poco mediatica, di certo meno ingombrante di Attal e Philippe.

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Il 13 maggio 2025, Macron rilasciò una lunga intervista a Tf1 difendendo il bilancio dei suoi primi otto anni all’Eliseo, tra riforme interne e politica internazionale. A un certo punto, tra una domanda sulle pensioni e un’altra sul conflitto in Ucraina, Gilles Boileau, anchorman di Tf1, chiese al presidente se l’ipotesi che circolava in certi salotti del Tout-Paris, quella di una sua candidatura all’Eliseo nel 2032, fosse credibile. «Sono il primo presidente nella storia del nostro Paese a non avere il diritto costituzionale di ricandidarsi, cosa che non è mai successa prima. Ogni giorno penso solo a una cosa: portare a termine questo mandato. Quando avrò finito, rifletterò sul futuro e allora potrò risponderle, ma oggi non ci ho ancora pensato», rispose l’inquilino dell’Eliseo, senza chiudere la porta a uno scenario che sembrava folle fino a poco tempo fa e che invece trova sempre più conferme.