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Chi l'ha visto, Federica Sciarelli lascia? M5s contro FdI: "Teme la cultura"

Per anni #FedericaSciarelli ha spiegato di voler lasciare #Chilhavisto?, ora lo ha fatto. E il #M5s deraglia: accusa #FdI sostenendo che "#Telemeloni teme la cutlra"
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mercoledì 24 giugno 2026
Chi l'ha visto, Federica Sciarelli lascia? M5s contro FdI: "Teme la cultura"

2' di lettura

Siamo alle comiche. Federica Sciarelli, dopo cinque anni di voci, lascia la conduzione di Chi l'ha visto?. La stanchezza alla fine ha prevalso. Ma per il Movimento Cinque Stelle la colpa è di Giorgia Meloni. O meglio, di "Telemeloni" che, secondo loro, "teme la cultura". "Prosegue lo smantellamento di Rai 3 da parte di TeleMeloni. Secondo quanto scrive oggi Giovanna Vitale su Repubblica, dopo Stefano Bollani sarebbero fuori dai palinsesti anche Riserva indiana di Stefano Massini e Dilemmi di Gianrico Carofiglio - si legge nella nota diffusa dagli esponenti grillini in commissione vigilanza Rai -. Tre programmi diversi, ma accomunati da un dettaglio evidentemente diventato insopportabile per la Rai targata Fratelli d'Italia: fare cultura". 

"D'altronde Fratelli d'Italia è un partito che ha sempre avuto paura della cultura - prosegue la nota -. Non si tagliano programmi qualsiasi. Si colpisce ciò che ha contribuito a rendere Rai 3 una rete riconoscibile, autorevole, diversa dalle altre. E mentre spariscono scrittori, drammaturghi e musicisti, gli amici di Fratelli d'Italia continuano a trovare spazio e soldi pubblici, come dimostra il fatto che prende sempre più quota e l'ipotesi nefasta che lo spazio lasciato da Salvo Sottile venga affidato al re dei flop Antonino Monteleone. Ma la notizia più preoccupante riguarda Federica Sciarelli. Leggiamo che si starebbe 'ragionando' sul suo futuro. Ci auguriamo che lasciare Chi l'ha visto? sia una sua libera scelta e che non ci siano responsabilità dell'azienda: sarebbe gravissimo". 

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E ancora: "L' auspicio è che i vertici Rai chiariscano rapidamente e soprattutto sappiano preservare un patrimonio enorme per la Rai come Chi l'ha visto? evitando di scegliere conduttori per vicinanza a FdI e valorizzando al tempo stesso una professionista come Federica Sciarelli. Ma tremiamo pensando a cosa potrebbero essere in grado di fare". 

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